Especialista recomienda evitar este tipo de lechuga por brote de diarrea explosiva

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Bolsa de lechuga, imagen ilustrativa. Foto: Getty

El infectólogo Alejandro Macías emitió una serie de recomendaciones ante el brote de Cyclospora en Estados Unidos, un parásito que provoca diarrea explosiva.

El médico mexicano aconsejó cocinar la comida, y en caso de comprar lechuga, hacerlo por pieza, así como desinfectar las verduras crudas. Cabe destacar, que los casos relacionados con lechuga contaminada solo se han presentado en territorio estadounidense.

“Cuando compren lechuga es mejor que la compren entera, quiten las hojas del exterior y cuando la vayan a procesar, laven la lechuga”, destacó.

Aunque aclaró que si la la lechuga viene contaminada, es complicado poner eliminar este tipo de parásito.

“Es muy difícil descontaminarla, más en lotes donde vienen pedacitos”, dijo.

Cyclospora: ¡no compres lechuga en trozos! Es más seguro comprarla entera. pic.twitter.com/hs2dtP06Uk — Alejandro Macias (@doctormacias) July 18, 2026

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) relacionó algunos casos con un lote de lechuga iceberg rallada proveniente de México que era distribuida por Taylor Farms y vendida a la una cadena de comida Taco Bell, en distintos estados de aquel país.

Autoridades estadounidenses recomendaron lavar bien los productos frescos o, aún mejor, cocinarlos, ya que el calor superior a los 70 °C mata al parásito.

La investigación estadounidense reportó mil 644 casos, 94 hospitalizaciones y ninguna defunción, con inicio de síntomas entre el 13 de mayo y el 13 de julio de 2026.

¿Qué dice la Secretaria de Salud de México sobre el brote de diarrea explosiva y su relación con lechuga mexicana?

La Secretaría de Salud de México y la de Agricultura anunciaron que se abrió una investigación por la lechuga mexicana causante del brote de Cyclospora en los Estados Unidos, luego de que autoridades estadounidenses rastrearan la posible fuente de contaminación.

Sin embargo, destacó que la investigación se mantiene en curso y aclaró que “la identificación del país de origen del producto constituye un dato de trazabilidad, pero no confirma por sí misma que la contaminación haya ocurrido en territorio mexicano”.

#ComunicadoConjunto



Las Secretarías de Salud y de Agricultura colaboran en la investigación del brote de Cyclospora cayetanensis en Estados Unidos



➡️ https://t.co/6jrqHkIigq pic.twitter.com/Z0pf4UpZBB — SALUD México (@SSalud_mx) July 18, 2026

“Trabajamos de manera coordinada para determinar la fuente con el objetivo de proteger a la población de ambos países”. Secretaría de Salud

Como medida preventiva, el pasado 15 de julio, la La Secretaría de Salud emitió un aviso preventivo de viaje, con recomendaciones para las personas que se trasladan a las entidades involucradas.

Sin tratamiento, la ciclosporosis puede durar más de un mes y causar deshidratación. Por lo general, no es mortal.