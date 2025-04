GENERANDO AUDIO...

Un grupo de científicos de las universidades de Harvard y Baylor revelaron cuáles son los seis aspectos clave de la vida que podrían indicar que una persona tiene una vida plena, según un articulo publicado en la revista especializada Nature.

Las seis claves de la plenitud

Según los investigadores, todos los aspectos de la vida de un individuo se pueden englobar en seis rubros clave que van más allá de las medidas de felicidad y satisfacción de la vida y que pueden ser indicadores del nivel de bienestar y plenitud de las personas. Estos son:

Salud (física y mental)

Significado y propósito en la vida

Carácter y virtud

Relaciones sociales

Estabilidad material y financiera

Creencias religiosas y espiritualidad

¿Qué encontró el estudio?

La investigación indicó que el estado de bienestar y plenitud se mantiene constante hasta los 50 años, y aumenta después de esta edad. Esto sugiere, según los expertos, que las personas más jóvenes podrían estar luchando más que sus predecesores.

En cuanto al papel de la espiritualidad, casi un tercio de los participantes informaron que asistían a los servicios religiosos semanalmente o más, y esa asistencia se asoció consistentemente con niveles más altos de bienestar entre los países.

Bienestar y plenitud en el mundo

Los resultados obtenidos también revelaron puntos en común y divergencias entre las personas de distintas regiones el planeta. Por ejemplo:

Las personas de Indonesia tuvieron puntajes más altos de plenitud y bienestar en una amplia gama de indicadores.

Los japoneses fueron los que obtuvieron los resultados más bajos de entre los 22 países encuestados, en la mayoría de los indicadores.

Las personas de países de altos ingresos como Suecia y Estados Unidos obtuvieron una puntuación más alta en aspectos más materiales del bienestar, como la seguridad financiera.

Las personas de muchos países de ingresos medianos calificaron más alto en comportamientos prosociales, significado y relaciones cercanas.

Estos resultados sugieren, según los expertos, que los aspectos materiales y sociales del bienestar no necesariamente se alinean.

¿Cómo fue posible saber esto?

Los investigadores analizaron los datos obtenidos por medio de encuestas realizadas anualmente entre 2022 y 2027 a 200 mil personas en 22 países de los seis continentes, lo que en conjunto representa casi la mitad de la población. Dicha encuestas incluyen preguntas que abarcan todos los seis aspectos de la vida de un individuo.

Los datos de los sujetos que participaron en el estudio fueron agrupados por características como: la edad, el sexo, el estado civil, la afiliación religiosa o la condición migratoria.

No obstante, los investigadores reconocieron que la investigación presenta limitaciones, ya que los países incluidos en la encuesta no son representativos de la población mundial, la mayoría de las construcciones se evalúan a través de un solo elemento de encuesta, y los ítems no se adaptaron a contextos nacionales.

Además, de que los datos de los autoinformes también están sujetos a sesgos, que pueden diferir en diferentes contextos culturales.