Zika, malaria y todas las enfermedades que pueden transmitir los mosquitos

(Ilustración) Mosquito sobre piel humana. | Foto: Pexels.

El dengue, chikungunya y el zika son algunas de las enfermedades transmitidas por mosquitos más comunes en la región de las Américas, pero no son las únicas. Reportes de autoridades sanitarias de todo el continente señalan que los mosquitos pueden transmitir hasta siete enfermedades diferentes. Ve cuáles son.

Enfermedades transmitidas por mosquitos

Entre las enfermedades transmitidas por mosquito se incluyen:

Zica

La fiebre del Zika, también conocida como enfermedad por el virus Zika o simplemente Zika, es una enfermedad causada por el virus Zica y transmitida por el mosquito Aedes aegypti, señala el Programa Mundial de Mosquitos.

Estos mosquitos pican durante el día, generalmente justo después del amanecer y cerca del atardecer. El Zica se encuentra presente en África, América, Asia y el Pacífico y se han notificado casos en más de 80 países.

Aunque esta enfermedad suele no causar ningún síntoma, en muchos casos pueden presentarse de manera similar a la fiebre del dengue.

Los síntomas del Zica pueden incluir:

Fiebre

Ojos rojos

Dolor en las articulaciones

Dolor de cabeza

Erupción maculopapular

No obstante, las mujeres infectadas por el virus del Zika durante el embarazo pueden dar a luz a niños con problemas de salud graves, como microcefalia, que pueden causar discapacidades de por vida.

Dengue

La fiebre del dengue es una enfermedad transmitida por mosquitos Aedes aegypti y causada por el virus del dengue. Estos mosquitos pican durante el día, generalmente justo después del amanecer y cerca del atardecer y puede contraerse en cualquier lugar donde vivan los mosquitos.

Datos retomados por el Programa Mundial de Mosquitos.de la Organización Mundial de la Salud, la fiebre del dengue es una de las diez principales amenazas para la salud mundial y la que se propaga más rápidamente. Su incidencia a nivel mundial ha aumentado 30 veces en los últimos 50 años.

Los síntomas comunes del dengue son:

Fiebre

Sarpullido

Náuseas

Dolores

Sin embargo, algunas personas con dengue desarrollan complicaciones que pueden dar lugar a hemorragias internas, shock e incluso la muerte. Por ello es que, los casos graves requieren de una cuidadosa vigilancia en el hospital.

Fiebre amarilla

La fiebre amarilla es una enfermedad viral que por lo general dura poco. Se trata de una enfermedad hemorrágica viral aguda transmitida por mosquitos Aedes aegypti infectados. Estos mosquitos pican durante el día, generalmente justo después del amanecer y cerca del atardecer.

El “amarillo” en el nombre se refiere a la ictericia que afecta a algunos pacientes. La fiebre amarilla es endémica en África y América Latina. De los 47 países afectados, 13 en las Américas tienen el mayor riesgo de brotes, incluidos Brasil, México y Colombia.

En la mayoría de los casos, los síntomas de la fiebre amarilla incluyen:

Fiebre

escalofríos

Pérdida de apetito

Náuseas

Dolores musculares (espalda)

Dolor de cabeza

Aunque, los síntomas tienden a mejorar en cinco días; cada año aproximadamente 30 mil personas en todo el mundo mueren a causa de esta enfermedad.

Chikungunya

El chikungunya es una enfermedad viral transmitida a los humanos a través de mosquitos Aedes aegypti infectados, sobre todo durante el día, generalmente justo después del amanecer y cerca del atardecer. La chikungunya comparte algunos signos clínicos con el Zika y dengue, lo que puede ocasionar un diagnóstico erróneo en las áreas donde estas enfermedades son prevalentes.

Los síntomas de la chikungunya generalmente incluyen:

Fiebre

Dolor en las articulaciones

Dolor de cabeza

Dolor muscular

Hinchazón en las articulaciones

Erupción cutánea

En la mayoría de los casos, la condición del paciente mejorará en una semana; sin embargo, ocasionalmente, el dolor en las articulaciones puede durar meses o incluso años.

Encefalitis equina del este (EEE)

La encefalitis equina del este (EEE) es una enfermedad viral que se transmite a través de la picadura de un mosquito infectado. Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas.

El virus está estrechamente relacionado con los virus de la encefalitis equina del oeste y la encefalitis equina venezolana.

Si bien, la encefalitis equina del este raramente se desarrolla en los humanos en los caballos, otros equinos y algunas aves puede ser mortal.

No hay un tratamiento específico para esta afección por lo que la atención se centra en el tratamiento de los síntomas. Tampoco existe una vacuna para prevenirla

Entre sus síntomas se encuentran:

Fiebre

Escalofrío

Dolor en articulaciones y músculos

Los casos graves de encefalitis equina del este también pueden presentar:

Dolor de cabeza

Vómitos

Diarrea

Desorientación

Convulsiones

Coma

La encefalitis equina del este es una de las enfermedades más graves transmitidas por mosquitos en los Estados Unidos, con una tasa de mortalidad de aproximadamente el 33% y un daño cerebral significativo en la mayoría de los sobrevivientes.

Malaria

La malaria es una enfermedad grave transmitida por mosquitos que, en ocasiones, es mortal para el ser humano, pero las mascotas y el ganado no se enferman tras contraer la enfermedad. Se produce debido a una propagación del parásito Plasmodium mediante las picaduras del mosquito anófeles.

Esta afección está presente en 21 países de las Américas. Pero Argentina, Belice, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México y Paraguay están en camino a eliminarla.

Fiebre alta

Escalofríos

Dolores musculares

Cansancio

Encefalitis de San Luis (ESL)

La encefalitis de San Luis es una enfermedad viral que se transmite por la picadura de un mosquito infectado por alimentarse de aves infectadas.

El virus encefalitis de San Luis crece tanto en el mosquito infectado como en el ave infectada, pero no hace que ninguno de los dos se enferme. Solo los mosquitos infectados pueden transmitir el virus de este tipo de encefalitis a los humanos. Esta afección no se transmite de persona a persona, y las mascotas y el ganado no se enferman tras contraer la encefalitis de San Luis.

El virus se propaga por mosquitos que suelen estar activos durante la noche, desde el atardecer hasta el amanecer.

La mayoría de las personas infectadas con este virus no presentan ningún síntoma o se enferman levemente con fiebre.

Algunos síntomas de la encefalitis de San Luis que suelen aparecer de manera abrupta son:

Fiebre

Dolor de cabeza

Náusea

Vómitos

Cansancio

En casos graves, la encefalitis de San Luis también puede provocar:

Rigidez en el cuello

Confusión

Desorientación

Mareo

Temblores

Coma

Virus del Nilo occidental

El virus del Nilo Occidental (WNV) se transmite a personas, caballos, aves y algunos otros animales a través de la picadura de un mosquito infectado, principalmente durante la noche, desde el atardecer hasta el amanecer. Este virus está estrechamente relacionado con el virus de la encefalitis de San Luis.

No hay un tratamiento específico para el virus del Nilo Occidental por lo que la atención se centra en el tratamiento de los signos y síntomas clínicos.

La mayoría de las personas infectadas con el virus del Nilo Occidental no presentan ningún signo de la enfermedad.

Pero las personas que sí desarrollan síntomas suelen tener uno de los dos tipos de la enfermedad del virus del Nilo Occidental:

Fiebre del Nilo Occidental (WNF), son síntomas leves como fiebre, dolor de cabeza, dolor corporal, erupciones en el torso, glándulas linfáticas inflamadas

como fiebre, dolor de cabeza, dolor corporal, erupciones en el torso, glándulas linfáticas inflamadas Enfermedad neuroinvasora del Nilo Occidental (WNND), con síntomas más severos como dolor de cabeza, fiebre alta, rigidez en el cuello, estupor o desorientación, temblores, convulsiones, debilidad muscular, parálisis y estado de coma

Encefalitis equina del oeste (EEO)

La encefalitis equina del oeste (EEO) es una enfermedad viral que se transmite a personas y caballos a través de la picadura de un mosquito infectado. El virus que la causa está estrechamente relacionado con los virus de la encefalitis equina del este y la encefalitis equina venezolana.

El virus se propaga por mosquitos que suelen estar más activos durante la noche, desde el atardecer hasta el amanecer. No existe una vacuna para prevenir la EEO en los seres humanos, pero sí hay una vacuna para los caballos.

Entres sus principales síntomas se encuentran:

Dolor de cabeza

Fiebre alta

Rigidez en el cuello

Debilidad

Vómitos

Y en casos graves:

Desorientación

Irritabilidad

Convulsiones

Coma

¿Por qué los mosquitos transmiten enfermedades?

Cuando un mosquito se alimenta de sangre, también ingieren los virus o parásitos que viven en la sangre de los animales o personas de los que obtienen su alimento. Estos virus y parásitos infectan a la siguiente persona que pica el mosquito a través de su saliva.

A cualquier enfermedad que se transmite de esta manera, de mosquito a humano (o animal) se le conoce como “enfermedad transmitida por mosquito”, indica el Programa Mundial de Mosquitos.

Si bien al mosquito no le pasa nada, estas enfermedades transmitidas por mosquito pueden causar un sufrimiento inmenso a los humanos. Por ejemplo, según el Programa, alrededor de 390 millones de personas se infectan cada año con el dengue, y cientos de miles más se ven afectadas por el zika, el chikungunya y la fiebre amarilla.