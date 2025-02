Estudio alerta sobre aumento de microplásticos en el cerebro

Investigadores de las ciencias de la salud de la Universidad de Nuevo México (UNM) detectaron microplásticos en cerebros humanos en concentraciones mucho más altas que en otros órganos, y alertaron sobre el crecimiento de la acumulación plástica en este órgano, la cual ha aumentado hasta 50% en los últimos ocho años, así lo dio a conocer la casa de estudios en un comunicado de prensa el pasado lunes 3 de febrero.

Según el estudio dirigido por el toxicólogo Matthew Campen, las concentraciones plásticas en el cerebro parecían más altas que en el hígado o el riñón, y más altas que informes anteriores sobre presencia de microplásticos en placentas y testículos.

“Nunca hubiera imaginado que fuera tan alto. Ciertamente no me siento cómodo con tanto plástico en mi cerebro, y no necesito esperar alrededor de 30 años más para averiguar qué sucede si las concentraciones se cuadrupulan”.

Matthew Campen, toxicólogo