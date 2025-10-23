GENERANDO AUDIO...

El doctor Miguel Ángel Minero Ibert, infectólogo pediatra, explicó en el programa “A las Nueve con Uno” que el sarampión puede contagiar hasta a 18 personas por cada caso activo, lo que lo convierte en el virus más contagioso. Esta información la compartió ante el aumento de casos de sarampión en México, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, quien alertó que los contagios ya suman más de 5 mil en el país.

“El aumento de casos es significativo porque una sola persona con sarampión puede infectar a casi 20 más. Eso explica por qué los brotes crecen tan rápido, especialmente en zonas donde la vacunación es baja”, señaló.

El especialista advirtió que el virus puede provocar complicaciones graves, como neumonía o afectaciones neurológicas, que pueden derivar en fallecimientos.

Alerta por aumento de contagios de Sarampión en México

El país se posiciona como el segundo con más casos de sarampión en el continente americano, solo detrás de Canadá.

De acuerdo con datos oficiales, Chihuahua concentra la mayor cantidad de contagios, con 4 mil 402 casos registrados, los siguientes estados con contagios son:

Jalisco con 113

Michoacán con 105

Sonora con 101

Guerrero con 91

Hasta el momento, se han reportado 23 muertes por sarampión, de las cuales 21 corresponden a Chihuahua, mientras que Sonora y Durango registran una defunción cada uno.

Población vulnerable y riesgos adicionales

El especialista advirtió que los niños no vacunados, adolescentes sin esquema completo y mujeres embarazadas forman parte de los grupos de mayor riesgo. En el caso de las embarazadas, el virus puede afectar al feto y causar complicaciones graves durante el embarazo.

“La vacunación oportuna sigue siendo la mejor medida para proteger a los niños y evitar que el virus se propague”, reiteró.

Síntomas del sarampión y cómo identificarlo

El sarampión inicia con síntomas similares a un resfriado común, como fiebre, ojos rojos, malestar general y tos. Posteriormente, aparecen ronchas o manchas rojas en la piel que comienzan en la cabeza y se extienden al resto del cuerpo.

“Las lesiones se distribuyen como si se derramara pintura desde la cabeza hacia las extremidades. En la boca también se observa inflamación y pequeñas manchas blancas conocidas como ‘enantema’”, explicó el médico.

Cualquier persona que presente fiebre y exantema (ronchas generalizadas) debe ser considerada caso sospechoso de sarampión y acudir a un centro de salud para recibir atención médica.

Vacunación, la medida más efectiva para prevenir el sarampión

El doctor Minero recordó que la vacuna triple viral (SRP) es la forma más eficaz de prevenir esta enfermedad. “La primera dosis debe aplicarse a los 12 meses de edad y la segunda a los 18 meses”, precisó.

Agregó que dos dosis son suficientes para garantizar una protección del 95 a 97%, y no es necesario aplicar una tercera. Sin embargo, en caso de que se desconozca si una persona fue vacunada o no, se recomienda aplicar una dosis de refuerzo.

El especialista indicó que la pandemia de COVID-19 afectó la cobertura de vacunación en todo el país. “Durante los confinamientos, la gente dejó de acudir a los centros de salud, y también se redujo la producción y distribución de vacunas”, explicó.

Ante esta situación, el Gobierno Federal ha reactivado campañas masivas de vacunación en las zonas con brotes activos, con el fin de contener los contagios.

Recomendaciones de la Secretaría de Salud

Verificar la cartilla de vacunación y completar las dosis faltantes

y completar las dosis faltantes Evitar la automedicación y acudir al médico ante fiebre y erupciones cutáneas

y acudir al médico ante fiebre y erupciones cutáneas Notificar a las autoridades sanitarias si hay casos sospechosos en escuelas o guarderías

si hay casos sospechosos en escuelas o guarderías Mantener aislamiento domiciliario en caso de contagio confirmado

¿Qué hacer si hay un caso confirmado en casa?

El doctor Minero subrayó que el aislamiento es clave para frenar los contagios. “Si se confirma un caso, se deben identificar todas las personas con las que se tuvo contacto en los últimos 21 días, ya que ese es el periodo de incubación del virus”, detalló.

Las personas expuestas deben mantener aislamiento preventivo, especialmente si compartieron espacios cerrados con el paciente, como aulas, oficinas o transporte.

“El sarampión se transmite por aire, igual que el COVID-19, por lo que basta con compartir un espacio cerrado para contagiarse”, explicó.