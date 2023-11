Expertos hallan extraños casos de sífilis ocular causado por una cepa desconocida en EU, qué significa

Ilustración. Ojos enrojecidos son síntoma de sífilis ocular. | Foto: AFP.

Investigadores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos dieron a conocer el primer grupo conocido de cinco casos de mujeres con sífilis ocular que en común tienen la misma pareja sexual masculina. Esto sugiere, según los expertos, la presencia de una cepa bacteriana no identificada con mayor riesgo de complicaciones sistémicas.

Según el informe médico, las cinco pacientes tienen entre 40 a 60 años y tenían la misma pareja masculina, con quien mantuvieron relaciones sexuales vaginales (100%), orales (40%) y anales (40%). Todas presentaron diagnóstico de sífilis en etapa temprana, fueron hospitalizadas y tratadas con penicilina intravenosa (IV). Pero, informaron una variedad de síntomas oculares, dermatológicos, neurológicos y óticos.

Por su parte, al hombre involucrado se le diagnosticó sífilis latente temprana sin afectación ocular. Una búsqueda de registros médicos reveló que había buscado atención por lesiones ulcerosas en el pene y el ano en enero de 2022 y le recetaron el medicamento antiviral aciclovir. Después de su diagnóstico de sífilis, recibió penicilina intravenosa.

“No se identificaron características compartidas de susceptibilidad del huésped entre los pacientes de este grupo. Además, no se identificó ninguna transmisión de enfermedades relacionadas con el grupo después del tratamiento de la pareja sexual masculina, y desde entonces no se ha identificado en Michigan ningún paciente con sífilis ocular con vínculo sexual con otras personas que también desarrollaron sífilis ocular“, indicaron los investigadores.

Una nueva cepa de Treponema pallidum, causante de sífilis

Si bien los especialistas dicen que el caso sugiere una cepa de T pallidum no identificada relacionada con un mayor riesgo de afectación sistémica, la falta de material genético en las muestras impidió la tipificación molecular.

No obstante, creen que esta cepa no identificada de sífilis puede haber dejado de circular después de que todos fueron tratados. Aunque advirtieron que “sin una vigilancia de tipificación molecular de T. pallidum específica de un grupo o geográficamente más amplia, esta hipótesis no puede confirmarse”.

Los cinco casos de las mujeres con sífilis ocular se presentó en el suroeste de Michigan entre marzo y julio de 2022 y fue reportado en noviembre de este año en la revista especializada Morbidity and Mortality Weekly Report.

¿Qué es la sífilis ocular?

La sífilis ocular es una consecuencia derivada de una infección por Treponema pallidum, es decir, una sífilis no tratada, la cual puede causar manifestaciones como ésta, así como otosífilis y neurosífilis.

La sífilis ocular puede afectar a cualquier parte del ojo y las manifestaciones son variadas y múltiples. Puede afectar todo el ojo, córnea, esclera, úvea (iris, cuerpo ciliar y coroides) retina y nervio óptico.

Generalmente, los daños oculares a causa de una sífilis no tratada aparecen en una fase tardía, también llamada terciaria, de la enfermedad. La sífilis terciaria es muy grave y aparecería entre 10 y 30 años después del comienzo de la infección. Incluso, puede dañar los órganos internos y puede causar la muerte.

Síntomas

Los signos y síntomas de la sífilis ocular pueden incluir:

Dolor de los ojos

Enrojecimiento ocular

Cambios en la vista

Ceguera

La sífilis es una enfermedad curable. El tratamiento de elección es la penicilina por la vena o inyectada y depende de la etapa de la enfermedad. Es importante tratar a la pareja o parejas sexuales por el riesgo de contagio.

Es por ello que el diagnóstico y tratamiento tempranos de la sífilis pueden prevenir complicaciones sistémicas, incluidas la pérdida permanente de visión o audición.