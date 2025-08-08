Eyaculación femenina y squirting: ¿qué son y por qué se cree que son iguales?

GENERANDO AUDIO...

Eyaculación femenina y squirting; mitos que los rodean.

La eyaculación femenina y squirting son aspectos que salen a relucir en el misterioso mundo del orgasmo en la mujer; sin embargo, a pesar de la creencia que se tiene por darles el mismo significado, no son lo mismo.

Si bien es cierto que ambos fenómenos se relacionan estrechamente con el orgasmo femenino, un análisis bioquímico muestra sus diferencias, estableciendo así lo que es cada uno.

Eyaculación femenina y squirting: dos fenómenos distintos

El squirting es predominantemente una expulsión de líquido urinario, mientras que la eyaculación femenina guarda una composición bioquímica distinta y está asociada a una función antiséptica, que protege la uretra.

En el ámbito de la sexualidad femenina existe una confusión frecuente: pensar que el squirting y la eyaculación femenina son lo mismo. Diana Paz, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, aclara que, aunque ambos pueden relacionarse con el orgasmo, su origen, composición y función son diferentes.

¿Qué pasa con la eyaculación femenina?

Es un fluido más viscoso

Se expulsa gradualmente, sin formar chorros

Es menos abundante y se percibe más como humedad lubricante

¿Qué sucede con el squirting?

Tiene una proyección similar al agua

Su intensidad varía según cada mujer

Proviene principalmente de la vejiga y ocurre por presión durante el orgasmo

Mitos: el rol de la pornografía y la desinformación

La confusión de dar un mismo significado a la eyaculación femenina y el squirting se ha reforzado por la pornografía y la desinformación en redes sociales. Abundan consejos poco acertados, como beber mucha agua antes del sexo para provocar squirting, cuando en realidad esto solo aumenta la cantidad de líquido urinario.

También existe el mito de que sin squirting no hay orgasmo, lo que no es cierto. Muchas mujeres disfrutan y llegan al orgasmo sin experimentarlo.

¿Cuál es el origen de la eyaculación femenina?

La eyaculación femenina proviene de las glándulas de Skene, que están ubicadas cerca de la uretra. Son análogas a la próstata masculina y su secreción ayuda a proteger el aparato reproductor de posibles infecciones durante el contacto sexual.

Placer, orgasmo y brecha sexual

La llamada “brecha orgásmica” describe cómo los hombres suelen tener más orgasmos que las mujeres. Creer que el squirting es obligatorio para disfrutar solo añade presión y refuerza desigualdades.

¿Qué pasa en el orgasmo?

El cuerpo libera oxitocina, hormona que contrae los músculos del sistema urinario, incluyendo la vejiga. Esta contracción puede producir squirting, pero no siempre está ligada al placer.

¿Por qué algunas mujeres no lo experimentan?

El squirting y la eyaculación femenina dependen de factores como la anatomía individual, el conocimiento del propio cuerpo, la estimulación recibida y el contexto emocional, así como cultural. No todas las mujeres pueden o desean experimentarlo, y eso no implica falta de placer ni de salud sexual.

¿Cómo pueden llegar al orgasmo una mujer?

Estimulación vaginal

Estimulación del clítoris, cuya función es proporcionar placer, aunque muchas veces se ignora durante el sexo

Estudios han mostrado que no todas las mujeres que tienen orgasmos presentan squirting.

Importancia de la educación sexual

Diana Paz recomienda a las mujeres conocerse y explorar lo que les gusta y lo que no, evitando prácticas que puedan resultar incómodas o dañinas. El autoconocimiento corporal es clave para una vida sexual plena y saludable.

“Nuestro cuerpo nos acompañará durante toda la vida, por lo que debemos tener una buena relación con él” Diana Paz, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM

Día del Orgasmo Femenino

Cada 8 de agosto se conmemora el Día Internacional del Orgasmo Femenino, una fecha que va más allá de celebrar el placer sexual de las mujeres, y que se presenta como una oportunidad para derribar prejuicios y tabúes que rodean la educación sexual femenina y el disfrute pleno del placer.

El origen de esta celebración se remonta al municipio brasileño de Esperantina, donde el concejal José Arimateia Dantas Lacerda levantó la voz para llamar la atención sobre la disparidad de géneros en el ámbito del placer.

Estudios realizados en la región revelaron que una considerable cantidad de mujeres tenía dificultades para alcanzar el orgasmo, lo que impulsó a Dantas Lacerda a reconocer el orgasmo femenino como una cuestión de salud pública.