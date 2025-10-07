Farmacéuticas de la India sí entregan medicamentos en tiempo y forma; dice el embajador Pankaj Sharma

GENERANDO AUDIO...

Farmacéuticas de la India en el “ojo dl huracán”. Foto: Getty

Las farmacéuticas de la India sí entregan medicamentos en tiempo y forma, así lo dio a conocer el embajador de la India en México, Pankaj Sharma. Esto, contrario a lo señalado por el gobierno de México, donde presuntamente las señalaron por no cumplir con el abastecimiento de medicamentos.

Esta opinión obedece a que anteriormente, la autoridad de nuestro país las habría señalado por incumplir con el compromiso contractual para la entrega de diversas medicinas.

Postura del embajador de India

El embajador de la India en México, Pankaj Sharma destacó que sí se han entregado los insumos requeridos en tiempo y forma:

“No han dejado de abastecer. Esta es mi información. Todos están siendo entregados a tiempo, sí.” Pankaj Sharma, embajador de la India en México

Embajador lamenta el señalamiento a farmacéuticas de su país

El representante diplomático negó que los conglomerados tengan culpa en el retraso de entrega de fármacos, y lamentó que se les haya fincado responsabilidad pública en la conferencia matutina de presidencia.

“Quisiera decir que hemos hablado con las empresas mencionadas en la conferencia y todas han afirmado que no tienen la culpa. Si bien existen problemas que han obstaculizado el suministro de medicamentos, las empresas indias no han incumplido sus obligaciones contractuales.” Pankaj Sharma, embajador de la India en México

Además, el embajador añadió que las farmacéuticas de la India también han suministrado medicamentos a varios hospitales y departamentos gubernamentales. Por lo que es lamentable que este tipo de comunicación haya aparecido en la prensa.

¿Hay tensión por las entregas de las farmacéuticas de la India?

Pankaj Sharma descartó que estos señalamientos por parte de la administración federal hayan tensado la relación bilateral:

“Puedo asegurarles que las relaciones entre India y México están en su mejor momento en décadas.” Pankaj Sharma, embajador de la India en México

Las relaciones están en tan buen momento, explicó el diplomático, que se discute la integración comercial a través de un acuerdo.

“De hecho, México y la India habían estado discutiendo la posibilidad de un acuerdo comercial durante muchos años y lo hemos vuelto a llevar con el gobierno mexicano para ver si podemos reanudar las pre negociaciones.” Pankaj Sharma, embajador de la India en México

Además, el diplomático añadió que la negociación comercial siempre es un proceso muy complejo y largo, pero sin embargo, ambos países estarían dispuestos a considerar la posibilidad de un acuerdo.

India, el décimo socio comercial más importante de México

Hoy en día, India, con un comercio bilateral de 11.7 mil millones de dólares, es el décimo socio comercial más importante de México, comentó Pankaj Sharma. Además, dijo que el comercio bilateral y las inversiones de empresas indias también están creciendo exponencialmente en México.

La reunión G7, donde la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro indio Narendra Modi tuvieron la oportunidad de dialogar, sentaron las bases para una mayor integración en puntos estratégicos como tecnología, IA, semiconductores y minerales.