Farmacias digitales en México representan entre 7 y 8% del mercado

Las farmacias digitales en México ocupan entre un 7 y 8% del mercado, actualmente. Algunas de ellas naciendo con la llegada de la pandemia del COVID-19, en el año 2020; pero, al día de hoy se convierten en una opción ante el desabasto de medicamentos en el sector de Salud público.

De este modo, dichos negocios llegan en un momento ideal y se convierten en una gran ayuda, principalmente para aquellos ciudadanos que por determinada circunstancia no pueden salir de su hogar.

Farmacias digitales en México

Un ejemplo es “Prixz”, nacida en el año 2020 y que hoy en día cuenta con hasta 15 mil productos médicos disponibles. Esto puede ser tres veces más de lo que tiene una farmacia tradicional.

“Entre el 7 y el 8% al día de hoy son ya digitales, 100% digitales y se espera que en el 2028 superemos el 20%.” Sergio Pérez, impulsor de crecimiento y de renovación tecnológica en el sector salud, Prixz

Comparativo a nivel nacional e internacional

Sergio Pérez comenta que “Prixz” tiene una tasa de crecimiento bastante similar a la de Estados Unidos. Y en cuanto a la cobertura nacional son la farmacia que tiene una mayor rango a lo largo de la república mexicana.

Una opción ante el desabasto de medicamentos

Ante el desabasto de medicamentos en el sector de Salud público, las farmacias digitales en México se vuelven una opción interesante, pues en el caso de “Prixz” tiene una cobertura nacional del 98.7%.

Pueden anticipar la compra de lotes

Adriana Contreras, directora de Operaciones en “Prixz”, señala que la anticipación es clave en su operación, por lo que mantienen comunicación con el laboratorio, quien les dice si el lote que tienen físicamente es el último, o si hubo alguna incidencia en su cadena.

¿Es caro comprar en farmacias digitales en México?

Sobre medicamentos crónicos, entre el 50 y 60% de los productos en esta plataforma, son más baratos, los pacientes pueden ahorrar de 30 a 35%.

“Funciona para todos los grupos de edad y padecimientos. Nuestra especialización es en crónicos, ¿por qué?, porque vemos que es lo que más afecta a las familias mexicanas, porque un crónico es un tratamiento que no te puedes quitar.” Sergio Pérez, impulsor de crecimiento y de renovación tecnológica en el sector salud, Prixz

¿Cómo es el tiempo de entrega?

Las farmacias digitales en México manejan sus tiempos acordes con sus capacidades. Para el caso de “Prixz” sus entregas son desde 30 minutos hasta cuatro días.

El apoyo de la inteligencia artificial

La página de internet y la aplicación de esta farmacia digital cuentan con tecnología de inteligencia artificial para la lectura de recetas médicas. Sin embargo, también tienen un número telefónico de contacto y los repartidores son especializados en salud.