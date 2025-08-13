GENERANDO AUDIO...

Foto: Freepik//Ilustrativa.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) informó que la compañía de productos para el cuidado de la piel, DermaRite Industries, retiró voluntariamente del mercado una serie de populares jabones debido a que se encuentran contaminados con un grupo de bacterias conocidas como Burkholderia cepacia.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el patógeno presente en estos productos puede provocar infecciones graves y potencialmente mortales; sobretodo en personas inmunodeprimidas, en quienes es más probable que la infección se propague al torrente sanguíneo, provocando una sepsis potencialmente mortal.

¿Qué jabones y productos fueron estaban contaminados?

Los productos que voluntariamente retiró DermaRite Industries, están:

DermaKleen: un jabón en loción antiséptico de venta libre para el cuidado de la salud con vitamina E indicado para el lavado de manos para disminuir las bacterias en la piel.

Foto: FDA.

DermaSarra: un analgésico externo de venta libre indicado para el alivio temporal del picor asociado con irritaciones menores de la piel debido a: piel seca, picaduras de insectos, detergentes, quemaduras solares.

Foto: FDA.

KleenFoam: un jabón en espuma antimicrobiano de venta libre con aloe vera indicado para el lavado de manos para disminuir las bacterias en la piel después de cambiar pañales, después de asistir a personas enfermas o antes del contacto con una persona bajo atención o tratamiento médico.

Foto: FDA.

PeriGiene: un limpiador antiséptico de venta libre indicado para su uso en la zona perineal.

Foto: FDA.

Según la FDA, los productos retirados fueron distribuidos a nivel nacional en Estados Unidos y en Puerto Rico, y hasta la fecha, DermaRite no ha recibido ningún informe de eventos adversos relacionados con este retiro.

Sobre el complejo de bacterias Burkholderia cepacia

Este grupo también llamado B. cepacia o Bcc, es un grupo de bacterias que pueden causar infecciones, principalmente en entornos de atención médica, explicaron los Centros para el Control y Prevención de EnfermedadesCDC de Estados Unidos (CDC).

Y destacaron que este grupo de bacterias se encuentran comúnmente en el suelo y el agua.

Entre los síntomas que puede provocar están desde los asintomáticos hasta infecciones respiratorias graves, especialmente en pacientes con fibrosis quística u otras enfermedades pulmonares crónicas.