Ofrecen contención psicológica en FES Zaragoza tras explosión | Fotos: Cuartoscuro

La Facultad de Estudios Superiores Zaragoza (FES Zaragoza) ofrece espacios de atención psicológica a víctimas y familiares tras la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa. La Dra. Alejandra Luna, académica de la institución, también hizo un llamado a participar en el centro de acopio preparado por los estudiantes universitarios.

“Se ofrece apoyo psicológico, contención y canalización a partir de una una primera atención con las personas que tengan este tipo de situaciones”. Dra. Alejandra Luna.

Hasta el momento, se ha confirmado la muerte de siete hombres y una mujer tas el estallido del miércoles 10 de septiembre; también se dio a conocer que 94 personas resultaron afectadas, por lo que expertos han urgido la necesidad de atención a la salud mental de sobrevivientes, amigos, familiares y testigos.

¿Requieres atención psicológica tras la explosión? Ve a la FES Zaragoza

La Dra. Alejandra Luna, académica de la FES Zaragoza de la UNAM, dijo en entrevista con Unotv.com que la escuela tiene un programa de atención psicológica para las personas de la comunidad que lo requieran.

A través de un comunicado oficial, se informó que la atención se brindaría de 09:00 a 18:00 horas; sin embargo, la Dra. Luna reconoció a Uno TV que estarían hasta las 19:00 horas, dependiendo de la asistencia.

La atención psicológica comenzó este jueves para personas que se sientan afectadas a raíz de la explosión en Iztapalapa.

Para agendar una cita, se debe enviar un mensaje a los siguientes correos electrónicos:

psicologica@zaragoza.unam.mx

psic.a.clinica@zaragoza.unam.mx

psic.jefe@zaragoza.unam.mx

¿Qué servicios se ofrecen en la FES Zaragoza?

Los expertos de la FES Zaragoza se encuentra ofreciendo primeros auxilios psicológicos, así como contención ante este tipo de eventos traumáticos.

“Ante estos eventos, la gente tiene reacciones inmediatas, la familia se preocupa o ellos se preocupan, entonces buscan esta información”, señaló la Dra. Alejandra Luna.

Este servicio no se limitará únicamente al campus de Zaragoza, sino que se pretende llevarlo a las diferentes clínicas de atención universitaria a la salud en Ciudad Nezahualcóyotl y otras zonas cercanas.

El programa de atención psicológica no sólo permanecerá este jueves, sino que se pretende abrirlo hasta que ya no exista demanda por la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa.

“Tienen que llegar y comentar que van a atención precisamente por este evento que sucedió el día de ayer”, de acuerdo con la académica de la UNAM.

También llaman a apoyar al centro de acopio de la UNAM

A través de un comunicado, la FES Zaragoza también anunció el establecimiento de un centro de acopio de los siguientes insumos para la salud:

Pañales para adulto

Tela transport

Llaves de 3 vías

Tegaderm

Asimismo, se están recibiendo alimentos no perecederos para hacerlos llegar a las personas afectadas y sus familias.

Este centro está instalado en el campus 1, en el anexo al auditorio y estuvo funcionando desde las 10:00 horas, operado por estudiantes de diversas carreras.

“Ahorita está viniendo gente a dejar víveres, a dejar cosas que son necesarias para este tipo de atenciones. Si alguien más quiere cooperar, solo que diga que viene a dejar víveres y con todo gusto se le da la entrada para que deje lo que traiga”, remató la académica.