Glaucoma, se puede presentar en niños y jóvenes

El glaucoma es la segunda causa de ceguera irreversible en el mundo. Un padecimiento que principalmente de adultos mayores.

“Es una enfermedad en la que, lo que se lesiona es el nervio óptico: el nervio óptico es como el encargado, el cable por así decirlo, que lleva toda la información desde el ojo hacia el cerebro y cuando este nervio óptico sufre un daño, que puede o no estar relacionado a la presión del ojo, a eso se le denomina glaucoma”. Carolina Prado. Oftalmóloga, especialista en glaucoma en Apec Hospital de la Ceguera

Sin embargo, también se puede presentar en bebés, niños y jóvenes.

“El glaucoma también lo podemos ver desde otra perspectiva, que es el grupo de edades, hay glaucoma de los adultos: que se da de los 35 años en adelante, el glaucoma de los niños y el glaucoma juvenil, el glaucoma de los niños: puede ir desde el nacimiento hasta los cuatro años y ya después de ahí se considera glaucoma juvenil de los cuatro años a los 35 años”. Karla Dueñas. Oftalmóloga, especialista en glaucoma en el Instituto Conde de Valenciana

El glaucoma en los adultos no da síntomas, no causa dolor y la pérdida de la visión es lo que alerta de su presencia, mientras que el glaucoma juvenil puede tener un componente genético y avanza muy rápido.

“Es un glaucoma muy agresivo, es un glaucoma en el que empieza a disminuir muy rápido el campo de visión, también son glaucomas que típicamente empiezan con niveles de presión más elevados que por ejemplo un glaucoma del adulto, algunas veces lo que puede pasar entre más jóvenes, empiezan con cambios de graduación muy frecuentes porque son ojos que se van haciendo más miopes que puede ser uno de los casos, pero en la mayoría igual es asintomático”. Karla Dueñas. Oftalmóloga, especialista en glaucoma

En el caso del glaucoma en bebés, sí se pueden presentar algunos síntomas en la forma del ojo.

“Aumenta el tamaño del ojo, aumenta la córnea de tamaño, empieza a tener mucha sensibilidad a la luz a lo que denominamos fotofobia, mucho lagrimeo y poco a poco empieza a reducirse la visión”Karla Dueñas. Oftalmóloga, especialista en glaucoma

Agustín fue diagnosticado con glaucoma congénito, a los cuatro meses de edad, el cambio en el color en su ojo izquierdo advirtió de un problema.

“El glaucoma congénito en bebés creo que es uno entre cada 150 mil, es muy raro, regularmente se detecta hasta ya muy avanzado”. Paola Elizaga. Madre de Agustín

Un diagnóstico y tratamiento temprano puede detener la pérdida de la visión.

“El tratamiento depende mucho del tipo de glaucoma, en rasgos generales en el caso de pacientes pediátricos en mucha frecuencia requieren cirugía, no todos los casos, pero la gran mayoría de los casos son quirúrgicos por lo tanto es súper importante su referencia a tiempo. En el caso del adulto el tratamiento de primera línea empieza a hacer el uso de medicamentos de gotas tópicas y en la actualidad también existen láseres que nos pueden ayudar a reducir el número de gotas”. Carolina Prado. Oftalmóloga, especialista en glaucoma

En el caso de Agustín, la cirugía permitió detener el avance del glaucoma.

“La detección oportuna es tu mejor salvación, hoy puedo decirles que dos años cinco meses después, Agustín tiene visión perfecta, se sigue teniendo que revisar cada tres meses y así va a ser por el resto de su vida, pero ya no usa lentes, ya no usa parches, ya no ha tenido más cirugías”. Paola Elizaga. Madre de Agustín

La visión pérdida por el glaucoma no se puede recuperar, el diagnóstico oportuno es necesario, en el caso de los bebés se recomienda un tamiz oftalmológico, para niños, jóvenes y adultos es necesaria una exploración completa del ojo, una vez al año.