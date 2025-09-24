GENERANDO AUDIO...

CCE asegura hay adeudos del Gobierno con farmacéuticas desde 2019. FOTO:Cuartoscuro

El presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Patrick Devlyn, afirmó que el desabasto de medicamentos en México no solo responde a fallas de distribución de proveedores, como señaló la presidenta Claudia Sheinbaum, sino también a los pagos atrasados que el gobierno mantiene con las farmacéuticas, los cuales podrían superar los 40 mil millones de pesos.

Durante la mañanera de este martes 23 de septiembre de 2025, Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, reveló los nombres de 34 compañías que, de acuerdo con la administración federal, no han cumplido con la entrega de 15 millones de piezas de medicamentos oncológicos comprometidos en contratos.

Adeudos millonarios desde 2019

De acuerdo con un censo validado por la Cámara de la Industria Farmacéutica, que incluyó a poco más de 50 laboratorios, la deuda confirmada rebasa los 20 mil millones de pesos. Sin embargo, al considerar que en licitaciones suelen participar alrededor de 180 laboratorios, la cifra podría duplicarse.

“Por lo menos ese monto de atraso debe estar por los 40 mil millones, pero esa cifra falta validarse”, señaló Devlyn.

El líder empresarial explicó que estos adeudos se arrastran desde 2019, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, debido a la tardanza en los trámites posteriores a la adjudicación de contratos, lo que ha afectado a todas las dependencias de salud.

Pagos trabados y contratos sin firmar

La complejidad administrativa y logística ha provocado que algunos laboratorios que ya entregaron medicamentos no reciban su pago. Otros, pese a haber ganado licitaciones, aún no cuentan con contratos firmados, lo que bloquea el flujo normal de insumos.

“Hay laboratorios que ya entregaron medicamentos y no les han pagado. Otros tienen contratos firmados, pero no han podido concretar entregas”, explicó Devlyn.

¿Cómo resolver el desabasto?

El representante del CCE subrayó que la solución pasa por simplificar el proceso de compras públicas y reducir la burocracia en los trámites.

“Necesitamos asegurarnos de ya crear una sola ruta sencilla, clara y bien planeada por donde se llevan a cabo las compras”, dijo.

Agregó que también es necesario mejorar la coordinación logística y administrativa para que, una vez concluidas las licitaciones, los contratos se firmen y los medicamentos lleguen sin retrasos.