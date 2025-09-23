GENERANDO AUDIO...

Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, reveló los nombres de 34 compañías que, de acuerdo con la administración federal, no han cumplido con la entrega de 15 millones de piezas de medicamentos oncológicos comprometidos en contratos. Canifarma, aseguró a UnoTV los números mencionados y asegura que hay un 97% de cumplimiento.

Dentro de la lista de proveedores de medicamentos que incumplen con el surtido de las piezas al Gobierno hay al menos 11 que han incumplido con más del 70%.

FOTO: Captura mañanera 23/09/2025

Falta la entrega de 15 millones de piezas de medicamentos

De acuerdo con Clark, al menos seis farmacéuticas que adeudan más piezas de medicamentos oncológicos:

Accord Farma

Zurich Pharma

Laboratorios Pisa

Zeux Lifescience

Novag Infancia

Amarox Pharma SA de CV

Los proveedores que han incumplido con más del 70% de las entregas son:

Bioxintegral Servicios con el 100%

con el 100% Productos Farmacéuticos con el 88.5%

con el 88.5% Serral con el 83.7%

con el 83.7% Comercializadora UCIN con el 83.6%

con el 83.6% Distribuidora de Consumibles Médicos CR con el 79.4%

con el 79.4% Abastecedora Higiénica de Sonora con el 78.6%

con el 78.6% Global Business Group con el 77.5%

con el 77.5% Médica Polaris con el 75.4%

con el 75.4% Labco Soluciones Médicas con el 74%

con el 74% Discalab con el 73.7%

con el 73.7% Grupo Médico Castro Díaz SC con el 71%

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, advirtió que las compañías señaladas tienen hasta este mes para cumplir con las entregas.

“Si no cumplen, se inhabilitan las empresas, ya no van a poder venderle al Gobierno y (habrá) las sanciones correspondientes en el contrato”, dijo.

Canifarma responde: “El abasto es del 97%”

Ante estas acusaciones, Rafael Gual, director de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), respondió en entrevista con UnoTV que los propios datos oficiales muestran altos niveles de cumplimiento.

“Con las cifras de ellos, estamos hablando de abasto del 97% al 93%, es decir, hay una gran participación por parte de la industria, con seriedad, buscando cubrir la demanda que se le asigna”. Rafael Gual, director de Canifarma.

Industria reclama adeudos del Gobierno

El representante del sector destacó que durante la conferencia no se mencionó que el Gobierno mantiene una deuda de 14 mil millones de pesos con las farmacéuticas, correspondiente a los últimos tres años.

“En estos momentos uno de los problemas que tenemos es la falta de pago por parte del Gobierno, eso no lo visibilizan, pero son cerca de 14 mil millones que se le deben a la industria y eso afecta necesariamente el funcionamiento de las empresas”. Rafael Gual, director de Canifarma.

Gual explicó que el 80% de esta deuda se concentra en este año y los dos anteriores, lo que complica el capital de trabajo de varias compañías.

Cifras de medicamentos en disputa

El director de Canifarma aseguró que existen discrepancias entre los números reportados por el Gobierno y los que tienen las empresas.

“Lo que se menciona en cifras de faltantes no necesariamente corresponde a la realidad. Hay discordancia entre lo que tiene la industria y lo que maneja el Gobierno, pero ese es un tema que cada empresa tendrá que dilucidar”. Rafael Gual, director de Canifarma.

Sólo 10 de las 34 son farmacéuticas

Finalmente, Gual aclaró que del listado publicado por el Gobierno, sólo 10 corresponden a farmacéuticas, y de esas, únicamente tres forman parte de Canifarma: Productos Farmacéuticos, Serral y Laboratorios Pisa.