Golpe de calor en bebés, embarazadas y adultos mayores: cómo reconocerlo y señales de alerta

Un golpe de calor es una afectación que se da cuando hay un incremento en la temperatura corporal a causa de la exposición prolongada a las altas temperaturas ambientales, explicó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El golpe de calor requiere tratamiento de urgencia, por ello, es importante reconocer cuando una persona se encuentra experimentando este evento.

“Puede haber de manera muy general dolor de cabeza, náuseas, vómito y mareo. A medida que avanza la persona se puede ver un poco confundida, sus respuestas neurológicas no son tan completas y entonces puede caer ya en una situación de deterioro en su estado de conciencia que los puede llevar a una postración, entonces el paciente prácticamente se desmaya”, dijo Gerardo López, director de Asistencia Pediátrica Integral

Cualquiera puede sufrir un golpe de calor, pero hay varios factores que aumentan el riesgo, entre ellos: la edad.

¿Cómo reconocer un golpe de calor en un bebé?

“Llanto, irritabilidad, rechazo al alimento y obviamente la presencia de la náusea, del vómito y claro se le va a sentir calientito y rojo. Y obviamente tenemos que ver que tanto está orinando o no, su respiración es algo importante se ve agitada”, explicó Gerardo López.

“También presentan ojos hundidos, nariz y boca secas, así como cabecita o mollera comprimida”. Gerardo López, director de Asistencia Pediátrica Integral

¿Y en los adultos mayores, cómo reconocerlo?

Las personas de 65 años o más son más propensas a tener problemas de salud relacionados con el calor,dijo la Secretaría de Salud.

Rafael Reyes, especialistas en medicina de urgencias, destacó algunos signos que pueden evidenciar un golpe de calor en un adulto mayor.

“Puede presentar crisis convulsivas, hacerse pipí, sudar mucho, puede estar muy caliente, puede estar sudando. Pero, lo más importante es que ya no te responde, él ya no es quien es tu abuelito, ya no es tu ser querido y es alguien diferente”. Rafael Reyes, especialistas en medicina de urgencias

Y agregó otras señales de alerta de un golpe de calor en un adulto mayor:

“Si de repente empieza a estar más somnolienta, que ya no te responde, que ya no quiere tomar agua, que ya no quiere comer, y obviamente estamos en un contexto en una habitación que no esté con suficiente ventilación o con un abanico o con aire acondicionado, ahí podemos decir que está sometido al calor y que probablemente sea un golpe del calor“.

Si estás embarazada, las complicaciones de un golpe de calor son una urgencia

“Evidentemente ellas están trabajando en un esfuerzo mayor en su esfuerzo respiratorio del corazón, así que aquí desde luego la persona tiene más riesgo. Evidentemente la cantidad de líquido que necesita manejar su cuerpo es mayor, pero como se está calentando lo está perdiendo de una manera extremadamente elevada entonces necesita mayor cantidad de líquido”, dijo el pediatra.

¿Qué hacer si una persona está experimentando un golpe de calor?

Rafael Reyes destacó que lo principal es bajar la temperatura.

“En lo que pedimos ayuda, lo que podría realizar es tratar de enfriar a su familiar, al paciente con un poco de hielo, con agua, con aire directo y de esa manera podemos tener evitar que el paciente evolucione de una manera más rápida y más grave”.

“Si el paciente se encuentra despierto, podrías bañarlo con agua fría, la finalidad es enfriarlo, de hecho cuando los pacientes se encuentran en un estado muy grave lo primero es enfriarlo con hielos, con agua, con lo que tenga disponible, ya en el hospital se verá que se hace, pero antes es enfriarlo lo más rápido posible”. Rafael Reyes, especialistas en medicina de urgencias

Expertos destacaron que la prevención es lo más importante.

“Especialistas recomiendan evitar la radiación solar de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde. En caso de tener que estar bajo los rayos del sol, protegerse”, dijo Reyes.

En caso de que el paciente pierda el conocimiento y no muestre signos de circulación como respiración, tos o movimiento, es importante comenzar la reanimación cardiopulmonar.

Además, se debe considerar que al bajar la temperatura del paciente, esta no debe ser menor a los 38 °C, para evitar posibles hipotermias. Posteriormente, se debe controlar cada 15 minutos la temperatura, y en caso de un nuevo incremento, volver a someter al paciente al tratamiento frío.

¿Qué no hacer en caso de golpe de calor?

Es importante tener en cuenta no realizar ninguna de las siguientes acciones en caso de golpe de calor:

No ofrecer bebidas azucaradas, con cafeína o alcohólicas

Evitar las bebidas muy frías, ya que pueden provocar calambres estomacales

Fuente: Clínica Mayo.

¿Cómo prevenir un golpe de calor?

Para prevenir este padecimiento el Instituto Nacional de Salud Pública de México (INSP), recomienda: