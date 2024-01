Gomitas keto, alertan sobre riesgos a la salud de estos productos para bajar de peso

(Ilustración) Gomitas suplemento. | Foto: Shutterstock.

La dieta cetogénica o también conocida como Keto consiste en consumir alimentos ricos en grasas para que el cuerpo entre en estado de cetosis, es decir, usando las cetonas como fuente de energía y no la glucosa. Para ayudar al cuerpo a mantenerse en dicho estado, existe una serie de productos como las gomitas keto, que se comercializan para este fin.

Sin embargo, a pesar de la popularidad de estos productos, la dietista de la Clínica Cleveland Beth Czerwony asegura que las investigaciones sobre este tipo de productos aún son limitadas. Por lo que, no hay evidencia suficiente que demuestre si son beneficiosas o no. Además de no estar reguladas por la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) por ser un suplemento.

Pero, ¿cuáles son los riesgos de consumir gomitas keto?

La experta asegura que las gomitas keto tienen riesgos potenciales a la salud, entre los que se incluyen:

Nauseas

Vómitos

Problemas gastrointestinales (diarrea)

Baja azúcar en la sangre

“Corres el riesgo de sufrir problemas gastrointestinales si tus gomitas cetogénicas usan sorbitol, que se conoce como laxante. Debes tener cuidado si vas a intentarlo. Introduzca lentamente las gomitas cetogénicas para ver cómo le va porque no quiere exagerar de repente y tener esos efectos secundarios y no ser muy feliz”, advierte Czerwony.

En el caso de las personas con enfermedades como diabetes tipo 2, presión arterial alta y problemas renales, la adición de gomitas cetogénicas a una dieta del mismo tipo puede reducir potencialmente el nivel de azúcar en la sangre y provocar respuestas hipoglucémicas.

De acuerdo con la experta , entre los beneficios potenciales que se atribuyen a las gomitas keto están:

Incrementar la pérdida de peso.

Mejorar el rendimiento deportivo.

Disminuye tu apetito.

Pero insiste en considerar la poca investigación sobre éstas y en acudir con un especialista en nutrición que puede determinar si este tipo de dieta y productos son aptos.

¿Qué son las gomitas keto?

Las gomitas keto o cetogénicas están hechas con cetonas exógenas, que es un término elegante para las cetonas que se obtienen de una fuente externa. La intención de este producto es mantener el cuerpo en cetosis, es decir, usando las cetonas como fuente de energía y no la glucosa.

“Su cuerpo produce cetonas por sí solo a través de los alimentos que consume. Las gomitas cetogénicas son un suplemento que agrega cetonas exógenas a su cuerpo, lo que puede ayudar a continuar con la cetosis“, asegura Czerwony.

No obstante, la Clínica Cleveland destaca que es importante tener en cuenta que las gomitas cetogénicas, o cualquier suplemento cetogénico, no generan cetosis por sí solas.

“Las gomitas cetogénicas pueden ayudar a que el proceso de cetosis continúe, pero primero es necesario estar en cetosis“, aclara la especialista.

Así como las gomitas keto, también hay otros productos que aseguran ayudar al cuerpo a estar en dicho estado, como las píldoras cetogénicas, el aceite cetogénico y los polvos cetogénicos.

¿De qué están hechas las gomitas cetogénicas?

La mayoría de las gomitas keto suelen contener triglicéridos de cadena media (MCT) , un tipo de grasa saturada que ayuda a darle energía al cuerpo, además de cetonas exógenas.

“A veces, las gomitas cetogénicas pueden contener gelatina o edulcorantes naturales como la stevia“, señala Czerwony. “No es como comer una gomita tradicional. No tendrá azúcares adicionales porque si los tuviera, te sacaría de la cetosis”.