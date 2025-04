Gripe aviar: ¿podría causar daños a la salud, falta de alimentos y productos más caros?

Ante el primer caso y muerte confirmada por gripe aviar en México, el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio un panorama general de la gripe aviar y sus posibles impactos en México.

En entrevista con Unotv.com, el experto dijo que aunque la principal preocupación que existe por la gripe aviar es la posible afectación a la salud pública, lo cierto es que los estragos de esta enfermedad pueden implicar retos en otros ámbitos de la sociedad, por ejemplo; la seguridad alimentaria y la economía.

Sin embargo, reiteró a la población que “el consumo de pollo, de huevo, de leche, de carne no representa ningún riesgo en este momento”.

“Los pollos hay que cocinarlos bien, los huevos también, la carne también y la leche hay que comerla pasteurizada, no hay que comer leche que no esté pasteurizada, ni productos lácteos que se hagan con leche que no esté pasteurizada. Así es como se se evitan ahorita los riesgos”.

Mauricio Rodríguez Álvarez de la Facultad de Medicina de la UNAM