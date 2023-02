¿Qué es la gripe aviar, cuál es su status en México y qué tan posible es una pandemia por este virus?

Descubre todo lo que se sabe de la gripe aviar ~ Foto: Reuters

La gripe aviar, o influenza aviar A(H5N1), ha despertado la preocupación de autoridades sanitariasdebido al más reciente brote con origen en Estados Unidos y Canadá, hasta su posterior llegada a Europa y Latinoamérica, provocando perjuicios en granjas de aves comerciales, siendo que no existe un riesgo mayor de transmisión entre humanos, según el Dr. Víctor Petrone, miembro del Departamento de Ciencias Pecuarias de la FES Cuautitlán de la UNAM.

¿Qué es la gripe aviar A(H5N1)?

La gripe aviar, también conocida como influenza aviar A(H5N1), es un virus cuyo reservorio está en las aves silvestres de zonas frías como en los polos en el norte de Canadá. Estas aves cuentan con reservorios de todos los tipos de influenza como las cepas H5 y H7.

“El brote que tenemos ahorita en el mundo, porque en México tenemos otras, el H5 es de importancia principal en las aves, sobre todo en las aves comerciales, no tanto en los mamíferos, pero si se tienen antecedentes de que A(H5N1) ha infectado a mamíferos, incluso ha habido infecciones en humanos en Asia a principios de siglo”. Dr. Victor Petrone

Este virus es de alta patogenicidad, es decir, es de alta transmisión en aves de corral, según el Gobierno de México, por lo que A(H5N1) debería preocupar de manera particular a la industria de producción de gallinas y aves comerciales, según precisa el especialista de la UNAM.

¿Cuál es el status de esta enfermedad en México?

En granjas de México hay presencia de los virus H5N2, H5N1 y H7N3, los cuales se comportan igual en cuanto a su transmisión. Específicamente en el caso de la gripe aviar que ha despertado alerta en Europa y Latinoamérica, se han reportado 43 casos en aves, ninguno en mamíferos ni humanos, según datos citados por el experto.

“En las aves comerciales, sobre todo, produce mortalidad y mortalidad muy severa, puede acabar con una granja el virus (…) afortunadamente en México no se ha reportado ninguna transmisión en mamíferos, pero los veterinarios y autoridades que nos dedicamos a enfermedades virales debemos tener mucho cuidado para reportar cualquier caso”. Dr. Victor Petrone

Desde la perspectiva del especialista de la máxima casa de estudios de México, su principal perjuicio ha sido en cuanto a mortalidad de aves de corral y una disminución de producción de huevo, siendo uno de los principales factores para el alza en el precio del huevo en Estados Unidos y en la República Mexicana

¿Por qué surgió el reciente brote de gripe aviar en Europa y Latinoamérica?

El virus se ha ido adaptando al ambiente, el cambio climático modifica la migración de aves, esparciendo virus como la gripe aviar, viniendo particularmente de los reservorios de Canadá, migrando primero a las zonas norte de Estados Unidos, propagándose posteriormente a las empresas comerciales.

“Cuando un virus se propaga a las empresas comerciales, se aumenta su densidad viral y se predispone a contagiar a más aves no solo silvestres sino también comerciales, detonando una mayor dispersión del virus”, dice el Dr. Victor Petrone, destacando que tanto en América como en Europa surgió por aves migratorias y no por generación espontánea en granjas.

La transmisión primero habría sido en aves silvestres y posteriormente a las granjas comerciales por la facilidad de que un ave silvestre visite una granja o que un humano estuviera en contacto con las heces de estos animales.

El brote de gripe aviar A(H5N1) surgió en abril de 2022 en Estados Unidos y Canadá, llevando a sacrificar a aproximadamente 70 millones de gallinas, según estimaciones del Dr. Victor Petrone. En octubre del mismo año surgieron datos de brotes en España, llevando al sacrificio de casi 100 millones de aves de comercio hasta febrero de 2023.

¿La transmisión ya no requiere de contacto con aves?

Las alarmas se encendieron por la transmisión de gripe aviar a visones y lobos marinos en enero de 2023, considerando que el contagio a mamíferos ya era un fenómeno conocido con registros de hace 20 años, pero para que esto suceda se necesitaba de un contacto directo con el ave, y en los casos recientes se ha visto que se puede transmitir de mamífero a mamífero.

“En el caso de los visones fue por la convivencia, tal vez, de un ave silvestre que llegó a esa granja y sí es posible la transmisión a mamíferos (…) la infección se autolimita y no se propaga. La importancia del caso de los visones es que se transmitió entre ellos, sin el contacto con aves”. Dr. Victor Petrone

Por otro lado, el consumo de pollo y carne no es un factor de contagio, sino las excretas de los cadáveres de las aves, lo que pudo fomentar el contagio en 634 lobos marinos de Perú que fallecieron por el contagio de gripe aviar. “Si se contagia entre mamíferos, los humanos podrían contagiarse entre sí“.

¿Qué tan alto es el riesgo de una pandemia por gripe aviar?

Aunque los casos de contagio por gripe aviar entre mamíferos podría significar una potencial transmisión entre seres humanos sin contacto con aves, esto no conlleva un riesgo alto, pues el organismo debe pasar por un proceso de adaptación al organismo de los humanos.

“Este riesgo existe, aunque las grandes pandemias de influenza en humanos no han sido por H5 o H7, que son las que más afectan a aves, sino por H1 como la de 2009 (AH1NI) y la fiebre española. En humanos, los virus más peligrosos son el H1 y H3 (…) pero es probable que sí se contagie a humanos”, dice el Dr. Victor Petrone.

El especialista precisa que el riesgo de una pandemia por gripe aviar es menor, ya que se adaptan mejor a las aves, siendo que en humanos sólo ha habido 862 casos desde 2003 a 2020, según reportes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), aunque se debe tener cuidado porque hay un riesgo real de contagio en humanos.

¿Deberíamos preocuparnos por el brote de A(H5N1)?

El virus de la gripe aviar puede colonizar a un humano sin causar enfermedad, es decir, si a una persona se le aplica una prueba PCR podría salir positivo con A(H5N1) pero podría no tener una infección con síntomas porque el virus no se ha adaptado a los humanos, por lo que no debería existir preocupación en cuanto a un brote pandémico.

“Para que un virus se adapte, sobre todo H5 y H7, en un mamífero, su sistema inmune debe estar débil para replicarse, si se replica en varios mamíferos juntos, estos se adaptan y podría pasar en los humanos, pero históricamente no han pasado brotes importantes”.

Finalmente, el Dr. Victor Petrone asegura que “desde el punto de vista productivo en gallinas, sí debe haber preocupación, pero en el punto de vista de transmisión a humanos, no deberíamos preocuparnos, pero sí tendríamos que estar en vigilancia siempre de lo que está pasando y controlar al máximo al H5N1, el único H5 con transmisión a humanos”.