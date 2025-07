En el planeta existen diversos tipos de enfermedades, como las hepatitis, que hay muchas, pero las virales son de las más usuales. De esto habla en entrevista para el programa “A las nueve con uno”, el Doctor Juan Francisco Rivera Ramos, gastroenterólogo y hepatólogo de alta especialidad.

Esta enfermedad puede presentarse como una infección aguda (a corto plazo) o una infección crónica (a largo plazo), así destaca el sitio medlineplus.gov (producido por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos).

Es la inflamación del hígado y puede causar daños en este órgano afectando su funcionamiento. Esta enfermedad puede suceder por enfermedades autoinmunes, o por hígado graso, entre otras causas, comenta el doctor Juan Francisco Rivera Ramos.

Están la hepatitis A, B, C, D y E. Siendo la tipo A la más usual en México; esta se detecta cuando las personan se ponen amarillas. Comienzan con náuseas, tienen algo de cefalea y se les quita el apetito inicialmente:

El experto añade que estos síntomas pueden aparecer en todas las hepatitis, pero es más marcado en la tipo A.

Puede ser varias razones, pero una de ellas proviene de la calidad de un alimento, comenta hepatólogo de alta especialidad:

El especialista refiere que aunque el alimento (o en este caso, un marisco) se congele, el virus dura mucho tiempo. Entra en el organismo humano y en un lapso de entre 15 y 45 días, una persona puede presentar la enfermedad.

“Normalmente, no se hacen mayores cosas. Se tiene al paciente en reposo durante aproximadamente 45 días y se van midiendo las enzimas hepáticas, que no estén muy altas y las bilirrubinas.”

Creer que quien tiene esta enfermedad, debe comer dulces, no es verdad. Es un mito, así lo dice el especialista, e incluso añade que no es bueno:

“Sólo vamos a tener un paciente que está gordo. Lo que comemos lo tiene que metabolizar el hígado, aunque sea glucosa va a tener que metabolizarlo y formarlo en una glucosa que le sea de utilidad, entonces, no es bueno.”

Esta es normalmente por contagio sanguíneo, o por relaciones sexuales dudosas. Tarda, de que se adquiere y se presente, entre 60 y 180 días y hay mayor fatiga. Esta puede llevar a la persona a padecer cirrosis hepática o una hepatitis fulminante.

Una mujer embarazada, y que tiene hepatitis B, puede pasarlo a su bebé al momento del parto, por una cruza de sangre.

Se adquiere por vía de transfusión, es poco frecuente que sea por contagio directo. También puede darse por el uso de una jeringa. Tarda en presentarse como en 180 días, o un poco más. Puede desarrollar tardíamente cirrosis y cáncer de hígado.

“Hoy día tenemos lo que se llaman, medicamentos pangenotípicos, que cubren todos los espectros del uno romano al cinco, y en especial el 2A y 2B, que son los más frecuentes en México.” Doctor Juan Francisco Rivera Ramos

Esta puede hacer que una persona sufra una insuficiencia hepática fulminante o llegar a una cirrosis más rápido de lo normal. Esto es más frecuente en Italia y el resto de Europa.

La hepatitis E, genotipo 2, ha llegado a verse en México, sobre todo en mujeres embarazadas, aunque normalmente con reposo y tras el parto, se brinda un agente antiviral de acción directa.

Ninguno de los virus repite, pero se puede adquirir otros de los cinco. El experto señala que siempre debe haber una vigilancia posterior a padecer alguna de las hepatitis:

“Una vez que se tiene hepatitis A, B, C, D, ya queda uno inmune contra esas hepatitis, pero no contra las consecuencias. La hepatitis B tiene que ser vigilada, la C hay que hacer un seguimiento de un año después de haberse curado, algunos dicen que hasta cuatro años después hay que hacer seguimiento, o hasta 10 años.”

Doctor Juan Francisco Rivera Ramos