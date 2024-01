Casos de herpes zóster al alza, afecta también a adultos jóvenes

Los casos de herpes zóster han aumentado en los últimos 20 años a nivel global, tanto en personas de la tercera edad, adultos jóvenes y adolescentes, según dijo el Dr. Joel Bucio, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En entrevista con Unotv.com, el especialista aclaró que, pese al aumento de casos, aún faltan investigaciones para entender la magnitud del fenómeno.

El herpes zóster es una enfermedad que, comúnmente, se presenta en personas de la tercera edad. Sin embargo, el Dr. Bucio reconoció una incidencia reciente “un poco elevada” en menores de 50 años, incluyendo jóvenes y adolescentes.

“Sí se ha visto un aumento, pero no solo en las personas de 30 a 40 años, incluso en los en los adolescentes, en jóvenes de 20 años o incluso en pacientes de 50 o 60 años. Es decir, en los últimos 10, 15 o 20 años ha habido un aumento de los casos de herpes zóster a nivel general en todas las edades, lo cual no ha impactado como tal las tasas en sí mismas”.

Con respecto a los estudios que alertan por un aumento de casos específicamente en adultos jóvenes, el especialista precisó que dichas investigaciones no tienen números grandes de muestra o se han realizado en períodos cortos.

Por esta razón, aunque se tengan dichos resultados de inicio, no se debe aseverar un aumento radical en la incidencia dentro de personas menores de 50 años.

Eso no significa que no exista un aumento general de herpes zóster, según el Dr. Bucio. Incluso señaló que México “sí tiene un pequeño problema de salud pública” por este virus, considerando los números al alza en el país.

Por esta razón, el experto llamó a tener cuidado con este fenómeno, particularmente por los casos en adultos en “edades productivas”, ya que el problema sanitario se podría convertir en un asunto social y sistémico.

“Esto impactaría en la productividad del país porque ameritaría incapacidades médicas, un tratamiento más prolongado, las personas dejan de ir a trabajar y dejan de producir”, dijo el Dr. Bucio.

Aunque se han presentado un mayor número de casos de herpes zóster a nivel global, las tasas de infecciones no se han alterado. En este sentido, “no es algo que nos pueda sorprender todavía”, sobre todo en el presunto aumento en adultos jóvenes.

“No (hay que preocuparnos) (…) En sí, los estudios no son muy grandes, entonces la representatividad de la muestra no se puede generalizar al 100%. Se ha visto un aumento en el número de casos, pero no para que impacte de manera tan importante”.

Dr. Joel Bucio, académico de la FES Zaragoza, UNAM.