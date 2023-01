¡Peso pesado! Boxeadores del CMB y el IMSS fomentan la actividad física

Con rectos, ganchos, uppercuts y al estilo de los boxeadores profesionales, iniciaron la mañana de este viernes, los asistentes a la “Jornada Nacional de Activación Física para la Salud”.



El frío no fue impedimento para que doña Elvira realizara las actividades. A sus 70 años no perdió detalle de la clase y asistió para no perder condición física.

Nos ayuda a activarnos, sobre todo a salir de la casa, porque en la casa muchas veces ya no se mueve uno lo normal. No tenemos la educación del deporte Elvia Soto, pensionada IMSS

La clase fue inclusiva, Vicente Vargas entrenador de paranatación, fue el alumno más destacado y recibió un cinturón oficial del Consejo Mundial de Boxeo.

Es para motivar a la gente que entreno yo, para competir y que sientan que todo se puede que no y obstáculos para uno. Vicente Vargas, entrenador de paranatación

Fueron algunas de las leyendas del boxeo que instruyeron esta macro activación de cardiobox y dieron un mensaje a la población.

Que se atrevan, de verdad no es nada difícil, como ya lo vieron son de ejercicios ligeros va subiendo de complejidad, pero atrévanse. Zulina “La Loba” Muñoz

El objetivo de estas actividades es fomentar un estilo de vida sano entre el personal del IMSS.