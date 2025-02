GENERANDO AUDIO...

Foto: Shutterstock//Ilustrativa.

El uso de inteligencia artificial, informática cuántica, edición genética y otras nuevas herramientas son sólo algunos de los avances tecnológicos de los que hecha mano el campo de la medicina y la salud.

Esto se debe, según Yessica Moreno, directora médica de Pfizer, a que el cuerpo humano es un organismo complejo que se encuentra en constante cambio y se ve afectado por distintos factores externos.

La tecnología al servicio de la salud: ¿qué innovación se esperan en 2025?

Entre los avances en innovación médica que, según Moreno, podrían verse en México este 2025 se encuentran:

Actualización de vacunas existentes

Uno de los avances que se espera tengan lugar durante el año en curso es la actualización de distintas vacunas como la del neumococo y la de COVID-19.

En cuanto a la vacuna contra el neumococo, Moreno aseguró que actualmente hay trabajos enfocados en actualizar el biológico para que proteja contra 20 serotipos diferentes.

Y es que, hasta ahora en el sector público, la vacuna disponible sólo protege contra siete variantes del virus del neumococo, pero podría ser remplazada por la más reciente actualización de este biológico que brinda protección contra 13 serotipos, la cual fue presentada por Pfizer en noviembre de 2024 durante una conferencia de prensa en la ciudad de Cancún, Quintana Roo.

En cuanto a la vacuna contra COVID-19, la última actualización del biológico se encuentra disponible en territorio nacional desde noviembre de 2024 a nivel privado y protege contra el linaje JN.1 del virus y sus derivadas.

Disponibilidad de nuevo tratamiento contra la migraña

El compuesto genérico llamado “Rimegepant“, indicado para el tratamiento de la migraña podría llegar a formar parte del cuadro de medicamentos disponibles en el sector público de México este año.

Y es que, según Moreno, actualmente Pfizer continúa en “el proceso también de conversaciones con el Gobierno para que eventualmente esté disponible en el sector público”.

Este medicamento está indicado para cualquier paciente migrañoso bajo prescripción médica. “Cualquier paciente con un diagnóstico de migraña que su médico considere sea un candidato a este producto, por supuesto que lo puede utilizar”, dijo la especialista.

Una de las características de este medicamento contra la migraña es que tiene la capacidad de prevenir la crisis migrañosa, pero también de tratarla. Esta función dual, se reduce la cantidad de crisis que una persona puede tener por mes, dijo Moreno durante el evento “Innovando por un 2025 más sano”.

No obstante, este fármaco no es nuevo, en Estados Unidos fue aprobado en 2020 y en la Unión Europea en 2022; no empero, su novedad radica en su disponibilidad en México, que podría darse este 2025.

Inteligencia artificial

También se espera un avance en el uso de la inteligencia artificial entre la comunidad médica y farmacológica con la intención de facilitar diagnósticos.

“Hoy podemos diagnosticar patologías desde fases muy tempranas. Todo a través de la inteligencia artificial. Hoy estamos analizando e investigando medicamentos para oncología, pero a través de la inteligencia artificial estamos haciendo análisis para ver si a lo mejor funcionan en otras patologías que hoy no vemos”, dijo Yessica Moreno durante el encuentro con la prensa.

Otras innovaciones médicas esperadas en 2025

Otras aportaciones tecnológicas a la medicina que podrían avistarse en México este 2025 son:

Inmunizaciones que prevengan distintas enfermedades en una misma vacuna.

Innovaciones en los tratamientos contra distintos tipos de cáncer, como son: cáncer colorrectal, melanoma, cáncer de mama y cáncer de próstata

Aportaciones a los tratamientos contra la migraña, la obesidad, la diabetes, el EPOC, el asma y la dermatitis atópica.

Actualmente, en México se realizan 33 estudios clínicos sobre distintos tratamientos de Pfizer, lo que representa el 10% de la investigación que se realiza en todo el mundo.

“Tenemos estudios en oncología, enfermedades raras, obesidad y diabetes. Así como de medicamentos triespecíficos en el área de inflamación e inmunidad”. Yessica Moreno, directora médica de Pfizer

Innovación médica en México, ¿por qué es importante?

Moreno destacó la importancia de la innovación médica en México y la realización de investigación en el campo, ya que afirmó, “la medicina avanza por segundo y si nosotros como industria no nos subimos a ese tren bala del avance de la medicina, pues nos quedamos atrás”.

Un ejemplo de cómo el avance tecnológico ha tenido beneficios a la salud de las personas, según la directiva de Pfizer, “es que hace 20 o 30 años el cáncer lo tratamos exclusivamente con quimioterapia, porque era eso lo que existía. Básicamente hoy es ciencia ficción literal el cómo tratamos el cáncer”.

“El avance en el tratamiento contra el cáncer es super claro. Hoy vemos cómo hace 20 años una persona en tratamiento oncológico estaba en su casa, sin pelo, delgada, vomitando y hoy andan en la calle como cualquiera de nosotros; es más no nos damos cuenta ni siquiera de que una persona pudiese estar en tratamiento oncológico”. Yessica Moreno, directora médica de Pfizer

Las previsiones para 2025 de Pfizer en cuanto al desarrollo tecnológico e innovación médica y farmacológica llegan de la mano de la declaratoria del 2025 como Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuántica (IYQ, por sus siglas en inglés), por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).