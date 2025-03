Una inyección anual del medicamento lenacapavir, aplicada de manera intramuscular, podría bastar para prevenir el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), de acuerdo con un estudio publicado este martes 11 de marzo en la revista científica The Lancet.

El estudio de fase 1 demostró que la cantidad administrada de lenacapavir en la sangre fue suficientemente alta como para considerarse efectivo en la prevención del VIH, según el proyecto liderado por el Dr. Vamshi Jogiraju.

“Tras la administración de lenacapavir intramuscular anual, las concentraciones plasmáticas medias superaron las asociadas con la eficacia en estudios de fase 3 de lenacapavir subcutáneo semestral para la PrEP durante al menos 56 semanas. Ambas formulaciones fueron seguras y bien toleradas”, se lee en el estudio.

Este hallazgo no evaluó directamente la eficacia del medicamento para prevenir la infección; sin embargo, los datos son prometedores contra la enfermedad que ha matado a más de 40 millones de personas, según datos del diario español El País.

“Estos datos demuestran el potencial para la prevención biomédica del VIH con un intervalo de dosificación anual”, remata el estudio.

Aún falta hacer ensayos clínicos para tener certeza de los resultados, dijo José Alcamí, director científico de la Unidad VIH en el Hospital Clinic de Barcelona, desde San Francisco, en donde se presentaron los resultados de la investigación.

El lenacapavir (farmacocinética)es un antiviral de la farmacéutica Gilead ya aprobado como tratamiento en combinación con otros antirretrovirales para pacientes multirresistentes a VIH, de acuerdo con el diario El País.

“Demostró en dos ensayos el año pasado poder evitar el contagio cuando se usa como prevención en forma de inyección subcutánea dos veces al año”, según el medio español.

La inyección intramuscular anual evitaría los problemas de adherencia que puede haber con fármacos como Truvada, que se deben tomar diariamente para reducir el riesgo de contagio, complementa El País.

Las pastillas de profilaxis de preexposición (PrEP) se deben tomar a diario para prevenir el contagio en personas con riesgos de exposición al VIH.

Dichas pastillas se pueden encontrar en México bajo la marca de “Movitrem” y su costo aproximado es de entre mil 800 y mil 900 pesos mexicanos en diversas farmacias mexicanas.

Cuando se usa correctamente, la PrEP tiene una eficacia superior al 90% en la prevención del VIH, pero, en 2023, solo 3,5 millones de los 21,2 millones de personas que podrían beneficiarse de la PrEP en todo el mundo la estaban recibiendo, según una nota de prensa de Gilead.

José Alcamí dijo este martes que el precio de los nuevos medicamentos impiden que compitan en el mercado, pero de ser accesibles, se podría ayudar a las mujeres sudafricanas, un grupo sumamente afectado por el VIH.

También existe Cabenuva, que consiste en dos inyecciones administradas cada dos meses y tiene un costo demasiado elevado, según El País. “ViiV, una de las compañías que está detrás del fármaco, ya está trabajando en versiones que tengan la misma prevención con inyecciones cada seis meses“, señala el periódico.

Uno de los retos en cuanto al hallazgo con lecanapavir es que sea accesible a todo el mundo, según dijo Bonaventura Clotet, director del Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa, desde San Francisco.

“Con una inyección al año, sería posible tener ciudades y países enteros libres de sida porque no hubiese nuevas infecciones, pero no me imagino que lo vayan a hacer económico”.

Bonaventura Clotet, director del Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa