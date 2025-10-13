IPN alerta que redes sociales disparan trastornos alimentarios, depresión e ideación suicida en jóvenes

GENERANDO AUDIO...

Fotos de archivo: Getty

Las redes sociales se han convertido en un factor de riesgo para el desarrollo de trastornos alimentarios entre adolescentes y jóvenes, advirtió Ana María Balboa Verduzco, investigadora del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Según explicó, estas plataformas difunden estereotipos de belleza inalcanzables que impactan directamente en los hábitos alimenticios y el bienestar psicológico.

La especialista en Psicología Clínica y de la Salud, adscrita a la Escuela Superior de Medicina (ESM), señaló que estos modelos estéticos erróneos han generado cambios negativos en la percepción corporal, derivando en problemas como depresión, ansiedad, baja autoestima e incluso ideación suicida.

¿Por qué afectan las redes sociales la salud alimentaria?

La difusión constante de imágenes idealizadas en redes como Instagram o TikTok promueve una visión distorsionada del cuerpo, afirmó Balboa Verduzco. Estos contenidos, al normalizar estándares de belleza poco realistas, propician conductas alimentarias desordenadas, como dietas extremas, restricción severa de alimentos o atracones.

Según la experta, los trastornos alimentarios son reconocidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como desórdenes mentales y del comportamiento, presentes tanto en hombres como en mujeres, y caracterizados por un miedo constante a subir de peso y una relación dañina con la comida.

Terapia, familia y prevención: claves para enfrentar el problema

La investigadora del IPN destacó que los tratamientos con Terapia Cognitivo-Conductual (TCC) han mostrado resultados positivos. Sin embargo, subrayó que la recuperación requiere tiempo, constancia y un trabajo profundo en la autoestima.

“La recuperación requiere trabajo constante, paciencia y un manejo adecuado de la narrativa personal, que favorezca pensamientos positivos en torno a los alimentos”. Ana María Balboa Verduzco, investigadora del IPN

Balboa Verduzco llamó a madres y padres a estar atentos a señales de alerta como:

Aislamiento repentino

Cambios bruscos de peso

Estado de ánimo deprimido o irritable

Obsesión con la figura corporal o las calorías

Además, recomendó acudir de inmediato con profesionales de la salud, como psicólogos, nutriólogos, pediatras y paidopsiquiatras, especialmente cuando se trata de menores de edad.

Bullying, filtros y consecuencias físicas

El origen de trastornos como la bulimia puede estar relacionado con factores múltiples, incluyendo el bullying por sobrepeso desde edades tempranas, advirtió.

Además, enfatizó que las imágenes editadas y filtradas en redes sociales alimentan aún más la inseguridad en los jóvenes.

“Muchos usuarios carecen de la madurez para reconocer la confusión que generan los estándares de belleza extremos”, dijo la experta del IPN.

Esta distorsión puede derivar en:

Inanición

Daño neurológico (como lentitud al hablar)

Trastornos hormonales (como ausencia de menstruación)

Problemas cardiacos y digestivos

Daño dental por vómitos recurrentes en casos de bulimia

La especialista aconsejó fomentar una alimentación rica en verduras y agua natural, así como realizar ejercicio físico de forma moderada y convivir en familia al aire libre. Estas prácticas ayudan a generar un desarrollo físico y emocional más sano y equilibrado.

También subrayó la importancia de abordar estos temas desde las políticas públicas, como parte de la estrategia de salud promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, enfocada en la atención preventiva dentro del sistema educativo.