IPN desarrolla innovadora prueba rápida para diagnosticar leucemia infantil

Científicos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) trabajan en el desarrollo de una prueba rápida para diagnosticar leucemia linfoblástica infantil, con el objetivo de reducir el uso de procedimientos invasivos, como las biopsias de médula ósea, y favorecer el diagnóstico temprano en menores.

El proyecto, iniciado en el CECyT 18 Zacatecas por el doctor Juan Ernesto López Ramos y actualmente en desarrollo en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería (UPIIZ), Campus Zacatecas, busca transformar la forma en que se detecta esta enfermedad.

¿Cómo funciona la prueba rápida del IPN?

Se busca que sea un dispositivo portátil, similar a una prueba de embarazo, y que utiliza nanopartículas de oro y cobre acopladas con anticuerpos para identificar la enfermedad en una pequeña muestra de sangre.

El resultado podría obtenerse en 10 a 15 minutos, lo que permitiría conocer de manera oportuna el estado de salud de los menores y facilitar el inicio inmediato del tratamiento.

Diagnóstico accesible para comunidades alejadas

De acuerdo con el investigador, la meta es que el dispositivo sea de bajo costo y esté disponible en el mediano plazo para consultas médicas rutinarias o incluso durante jornadas de vacunación.

El desarrollo está alineado con las políticas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo.

El doctor López Ramos, integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), Nivel I, subrayó que la prueba rápida busca beneficiar principalmente a comunidades de escasos recursos y con difícil acceso a servicios de salud.

Próximos pasos en la investigación

Para realizar ensayos in vitro y validar el prototipo, se establecerán convenios con la Unidad de Investigación Biomédica del IMSS en Zacatecas, con acceso a muestras de pacientes diagnosticados con leucemia linfoblástica aguda.

El equipo de investigación está integrado también por especialistas de la UPIIZ, el CECyT 18 Zacatecas y el Centro de Biotecnología Genómica (CBG).

Los investigadores señalaron que, al inicio del proyecto en 2024, no existía una referencia similar en el mundo y que el objetivo es alcanzar un nivel de confiabilidad equiparable al de los estudios clínicos actuales.