Kit de emergencia para niños: ¿qué pueden llevar en la mochila este regreso a clases?

Foto: Shutterstock//Ilustrativa.

Este lunes 1 de septiembre 23.4 millones de niñas, niños y adolescentes de nivel Básico y Medio Superior regresaron a clases. Y qué mejor que lo hagan bien preparados y prevenidos ante cualquier eventualidad o accidente.

Ricardo Ortiz Pérez, técnico en urgencias médicas, explicó en entrevista telefónica con Unotv.com cómo armar un kit de emergencia que los niños pueden traer en sus mochilas en este nuevo ciclo escolar 2025-2026.

Kit de emergencias que pueden traer los niños en la mochila

De acuerdo con Ortíz Pérez, un kit de emergencias que pueden traer los niños en la mochila debe ir dentro de una bolsa pequeña de color rojo o amarillo, de forma que los pequeños puedan diferenciarla, y en ella se debe incluir:

Silbato de emergencia

Un silbato de emergencias permita atraer la atención de las personas y solicitar ayuda en situaciones de riesgo. El especialista detalló que éste no debe ir guardado en la mochila, sino que se recomienda, vaya colgado del cuello de los menores, ya que en caso de una urgencia, esto le permitirá actuar con rapidez para ponerse a salvo.

“Lo primero que tienes que hacer es darle un silbato de emergencia para que él pida ayuda” Ricardo Ortiz Pérez, técnico en urgencias médicas

Barra o ampolleta de luz química

Traer una barra o ampolleta de luz química es de gran utilidad en caso de emergencia, ya que permite a los niños tener a la mano un método seguro para señalizar, iluminar y llamar la atención en caso de un incidente.

Gasas

Las gasas son un elemento que debe incluirse en el kit de emergencia de los niños, ya que éstas pueden ser útiles en caso de un raspón o caída menor, ya sea para cubrir la herida o limpiarla.

No se recomienda el uso de algodón ya que este, dijo el especialista, puede dejar residuos en la herida.

Botella de agua

De esta forma se garantiza la hidratación esencial de la persona en caso de accidente o desastre.

Vendajes triangulares

Una opción, no necesaria, son los vendajes triangulares, ya que son un accesorio médico versátil utilizado para inmovilizar, cubrir heridas y proporcionar soporte a extremidades lesionadas.

“No vendas normales porque la venda puede ser mal utilizada por los niños; es más segura una venda triangular para sostener un apósito [gasa]” Ricardo Ortiz Pérez, técnico en urgencias médicas

El experto en primeros auxilios aseguró que con estos elementos es posible que cualquier niño pueda atender cualquier eventualidad que pueda tener, tanto en el trayecto de casa a la escuela y viceversa, como en su estancia en la escuela.

Ya que resaltó que, un niño no puede hacer mucho en caso de una emergencia, pues para ello requiere un entrenamiento. “No puedes hacer nada si no traes un entrenamiento previo”, aseveró.

Kit de urgencias para niños, ¿qué no hacer?

Ricardo Ortíz, quien tiene más de 40 años de experiencia en primeros auxilios, aseguró que un kit de emergencias para niños nunca debe incluir pinzas ni tijeras, ya que, éstas pueden resultar inseguras para los menores.

También indicó que, los padres o tutores deben asegurarse de no incluir un termómetro, ya que puede poner en riesgo al menor y a sus compañeros.

Un kit de emergencias o botiquín nunca debe incluir medicamentos

Al igual que cualquier botiquín, un kit de emergencias para niños nunca debe incluir ningún fármaco, ya sea tomado o untado.

“Prohibido, cero tipo de medicamentos. Los niños no tienen por qué tener acceso a ningún tipo de medicamento. Hay quienes son alérgicos incluso el propio desodorante”. Ricardo Ortiz Pérez, técnico en urgencias médicas

“No puedes administrar cualquier tipo de medicamento a ninguna persona porque muchas veces nosotros nos vulneramos. Ningún tipo de medicamento, ningún tipo de ungüento, ningún tipo de pomada”, advirtió el experto.

No obstante, en caso de que los niños o niñas tomen algún medicamento prescrito, lo mejor es notificar a un adulto en la escuela y que se incluya la receta médica en el botiquín.

Lo mejor es que el niño aprenda a pedir ayuda

“Es mejor que el niño aprenda a pedir ayuda. El niño va a hacer algo fenomenal cuando tú lo entrenas para que aprenda a pedir ayuda”. Por ejemplo, cómo solicitar una ambulancia, sostuvo Ortiz Pérez.

Y para ello, dijo que es recomendable que el niño traiga consigo y en su kit de emergencias una tarjeta con los principales números de emergencia, entre los que destacan:

Número de la Cruz Roja

Número de los bomberos

Número de Protección Civil

Número de la policía

También agregó que es de suma importancia que entre padres e hijos generen un “código de seguridad”, que sólo ellos conozcan, ya que de esta forma es posible pedir ayuda, incluso, en situación difíciles.

“Generas un código de emergencia, ya sea el nombre de tu mascota, el nombre de tu peluche, algo que solamente tu familia y tus papás sepan, que eres tú. Lo que podremos llamarle en un secuestro: la prueba de vida”. Ricardo Ortiz Pérez, técnico en urgencias médicas

Dado que, ante cualquier eventualidad lo mejor siempre será la prevención, nunca estará de más que los niños sepan actuar en caso de emergencia.