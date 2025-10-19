La cosmética y las redes sociales pueden mejorar la autoestima de mujeres con cáncer, según un estudio

GENERANDO AUDIO...

Autoestima de mujeres con cáncer. Foto: Getty Images

El uso de la cosmética y de las redes sociales puede tener un impacto positivo en la autoestima y el bienestar emocional de las mujeres con cáncer, según un estudio difundido por la Fundación Stanpa con motivo del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama.

La investigación, parte de la tesis doctoral de Nuria Cuenca Octavio, responsable de comunicación de la fundación, se titula “El impacto positivo del uso de la cosmética y las redes sociales para las mujeres con cáncer: La autoexpresión como catalizador de la autoestima”. El trabajo analiza cómo las pacientes oncológicas encuentran en los entornos digitales un espacio para expresar sus emociones, compartir experiencias personales y construir redes de apoyo.

La autoexpresión como herramienta de empoderamiento

El estudio revela que mostrar la propia imagen a través de fotografías o “selfies” contribuye a mejorar la autoestima, generar empatía y fortalecer los vínculos sociales entre mujeres que atraviesan procesos similares. “La autoexpresión no solo tiene un efecto positivo en la paciente que se muestra, sino también en otras mujeres con cáncer que se sienten identificadas”, explica Cuenca Octavio.

De acuerdo con la investigación, visibilizar la realidad oncológica a través de imágenes ayuda a normalizar los efectos del cáncer en la apariencia física y fomenta la aceptación personal. Esta práctica aporta beneficios emocionales como la sensación de liberación, motivación y empoderamiento.

Programas de apoyo y comunicación responsable

El estudio también refuerza la importancia de iniciativas como “Ponte guapa, te sentirás mejor”, un programa impulsado por la Fundación Stanpa que ofrece talleres de cuidado de la piel y maquillaje a mujeres con cáncer. Estas actividades buscan fortalecer su autoestima y bienestar durante el tratamiento oncológico, con la colaboración de equipos médicos y profesionales sanitarios.

Asimismo, la especialista subraya la necesidad de garantizar a las pacientes información rigurosa y verificada sobre su enfermedad. En este sentido, destaca el papel de plataformas e instituciones avaladas por la ciencia como una fuente de apoyo complementaria a la consulta médica.

Una guía para una comunicación más inclusiva

En el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, la Fundación Stanpa elaborará una guía de comunicación responsable dirigida a pacientes oncológicas. El documento promoverá un lenguaje inclusivo, claro y libre de estigmas, incorporando los hallazgos más relevantes de la tesis doctoral y ofreciendo herramientas útiles a empresas y a la sociedad para mejorar la comunicación en torno al cáncer.