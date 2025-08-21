GENERANDO AUDIO...

¿Afectación en la fertilidad masculina, por diabetes? Foto: Shutterstock

La diabetes puede afectar la fertilidad masculina pues tiene un impacto directo en la capacidad de fecundación de los espermatozoides. Así lo señalan investigadores del Instituto de Biotecnología de la UNAM, encabezados por la doctora Ma. del Carmen Beltrán Núñez y el estudiante de doctorado Hiram Pacheco Castillo.

Cuando un hombre padece esta enfermedad, las células reproductivas pierden habilidades esenciales como el nado adecuado en el tracto genital femenino y el proceso de capacitación, el cual implica cambios bioquímicos y fisiológicos necesarios para fecundar al óvulo.

¿Cómo se afecta el proceso de fecundación?

Los espermatozoides son las únicas células que actúan fuera del organismo masculino. Una vez liberados, deben recorrer el tracto genital femenino, donde enfrentan variaciones de temperatura, pH y concentración de iones.

En este trayecto ocurre la llamada reacción acrosomal, un proceso mediante el cual liberan proteínas que les permiten atravesar la barrera externa del óvulo.

Sin embargo, los estudios realizados sobre cómo la diabetes puede afectar la fertilidad masculina, en especímenes de laboratorio con esa enfermedad inducida, muestran que este mecanismo se altera.

La afectación provoca una disminución en la capacidad de nado y una activación prematura de la reacción acrosomal, lo que reduce las probabilidades de fecundación.

El papel de las proteínas y las balsas lipídicas

La investigación se centra en identificar las proteínas que resultan afectadas en los espermatozoides por la diabetes. Para ello, los científicos han aislado balsas lipídicas, microdominios de membrana que regulan diversos procesos celulares.

Han observado que la expresión de ciertas proteínas cambia debido a la hiperglucemia, lo que explica por qué los espermatozoides pierden eficiencia.

Además, se detectó que los especímenes diabéticos presentan una alteración en la hiperactivación, un movimiento vigoroso indispensable para llegar al óvulo. Sin este impulso, los espermatozoides tienen pocas posibilidades de cumplir con éxito su función reproductiva.

Resultados obtenidos hasta ahora

Entre los hallazgos más relevantes está que los espermatozoides de modelos diabéticos muestran una disminución significativa en la motilidad y experimentan hiperpolarización de manera prematura, lo que interfiere con su capacidad de fecundar.

También se comprobó que, en lugar de esperar al momento adecuado para la reacción acrosomal, estos espermatozoides la viven antes de tiempo, perdiendo así la oportunidad de atravesar correctamente la barrera externa del óvulo.

Posibles aplicaciones médicas

El equipo de investigación busca determinar qué proteínas dejan de funcionar correctamente a causa de la diabetes. De identificarlas, podrían convertirse en objetivos para desarrollar medicamentos que ayuden a tratar la infertilidad masculina asociada a esta enfermedad.

Según la doctora Beltrán Núñez, este trabajo abre la posibilidad de diseñar terapias específicas que permitan mejorar la calidad de los espermatozoides en hombres diabéticos y aumentar sus probabilidades de concebir.

La diabetes y su impacto en la salud integral

La diabetes es una enfermedad sistémica, crónica y degenerativa caracterizada por niveles elevados de glucosa en la sangre. En México, es una de las principales causas de complicaciones cardiovasculares y también afecta la salud reproductiva.

Hiram Pacheco recordó que todas las células del cuerpo necesitan glucosa para obtener energía. Cuando existe diabetes, la glucosa se acumula en la sangre y no ingresa a las células, lo que altera el funcionamiento de órganos como los testículos, donde se producen los espermatozoides.

La investigación sobre cómo la diabetes puede afectar la fertilidad masculina, de la UNAM, muestra con claridad que dicha enfermedad no solo daña órganos vitales como el corazón o los riñones, sino que también puede comprometer la fecundación.

Alteraciones en la motilidad, la reacción acrosomal y el control de membrana de los espermatozoides son solo algunos de los efectos observados.

Estos resultados refuerzan la importancia de un control adecuado de la glucosa en sangre y abren la puerta a futuras terapias que podrían mejorar la calidad de vida y la capacidad reproductiva de hombres con diabetes.