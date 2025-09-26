La enfermedad cardíaca sigue siendo la primera causa de muerte a nivel mundial

GENERANDO AUDIO...

Enfermedad cardiaca principal causa de muerte en el mundo. Foto: Shutterstock

La enfermedad cardíaca sigue siendo la principal causa de muerte en el mundo, provocando 1 de cada 3 muertes en todo el mundo, según un estudio reciente.

En todo el mundo, el número de muertes relacionadas con el corazón ha aumentado considerablemente, subiendo a 19,2 millones en 2023 desde 13,1 millones en 1990, informaron los investigadores en el Journal of the American College of Cardiology.

La enfermedad cardíaca, las hemorragias cerebrales, los accidentes cerebrovasculares y la hipertensión fueron las amenazas más comunes para la salud, encontraron los investigadores.

“Este informe es una llamada de atención: la enfermedad cardíaca sigue siendo la principal causa de muerte en el mundo, y la carga está aumentando más rápido en los lugares menos equipados para soportarla”, señaló el editor de la revista, el Dr. Harlan Krumholz, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale en New Haven, Connecticut.

“La buena noticia es que conocemos los riesgos y cómo abordarlos”, añadió en un comunicado de prensa. “Si los países actúan ahora con políticas y sistemas de salud efectivos, se pueden salvar millones de vidas”.

Para el estudio, los investigadores estimaron la carga de 375 enfermedades, incluidas las enfermedades cardíacas, en la salud de las personas en 204 países entre 1990 y 2023.

Los resultados muestran que los factores de riesgo relacionados con el estilo de vida representan alrededor de un 80 por ciento de los años de vida ajustados por discapacidad perdida por la enfermedad cardíaca, dijeron los investigadores. Los años de vida ajustados por discapacidad son una medida que combina los años de vida perdidos por muerte prematura con los años vividos con discapacidad, para crear una imagen completa de los años de vida saludables perdidos por enfermedad.

Los principales factores de riesgo incluyen un índice de masa corporal alto (una estimación de la grasa corporal basada en la estatura y el peso); niveles altos de azúcar en la sangre; tabaquismo; potable; y una dieta deficiente, dijeron los investigadores. Otros factores de riesgo principales incluyen exposiciones ambientales como la contaminación del aire, la exposición al plomo y temperaturas más altas, dijeron.

Los problemas metabólicos como el exceso de peso y el alto nivel de azúcar en la sangre contribuyeron a un 67 por ciento de los años de vida ajustados por discapacidad relacionados con el corazón, encontró el estudio. Los comportamientos como fumar, beber y una dieta deficiente contribuyeron con un 45%, y las exposiciones ambientales con un 36%.

“Al apuntar a los riesgos más importantes y prevenibles, con políticas efectivas y tratamientos probados y rentables, podemos trabajar para reducir la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles”, señaló el investigador principal, el Dr. Gregory Roth, director del Programa de Métricas de Salud Cardiovascular de la Universidad de Washington, en Seattle.

“Cada país puede encontrar evidencias confiables y una especie de receta de política para una mejor salud cardiovascular en nuestros resultados”, agregó en un comunicado de prensa.

El estudio también encontró que la enfermedad cardíaca afectó a aproximadamente 240 millones de personas en todo el mundo en 2023; enfermedad arterial periférica, 122 millones.

Los hombres tenían tasas más altas de mortalidad por enfermedad cardíaca que las mujeres en la mayoría de las regiones, y el riesgo aumentó de forma pronunciada después de los 50 años.

El estudio también mostró una diferencia de 16 veces entre los países con las tasas más bajas y más altas de años de vida ajustados por discapacidad perdida por enfermedad cardíaca.

“Nuestro análisis muestra amplias diferencias geográficas en la carga de enfermedad cardiovascular que no pueden explicarse solo por el nivel de ingresos”, dijo Roth. “Dado este tipo de variación, nuestros hallazgos ofrecen la oportunidad de adaptar las políticas de salud locales para apuntar a los riesgos más relevantes para poblaciones específicas”.

Autor: Dennis Thompson

Copyright © 2025 HealthDay. Todos los derechos reservados.