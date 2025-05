¿La esclerosis múltiple es hereditaria? Ésta y otras preguntas frecuentes de la enfermedad

GENERANDO AUDIO...

Ilustrativa.

Las causas exactas de la esclerosis múltiple siguen sin estar claras y una de las dudas es si se trata de una enfermedad hereditaria. La respuesta simple es no, la esclerosis múltiple no es hereditaria. Sin embargo, la Fundación Esclerosis Múltiple (FEM) asegura que ciertos genes pueden aumentar la probabilidad de padecerla, especialmente cuando se combinan con factores ambientales.

Predisposición no es sinónimo de hereditaria

La esclerosis múltiple no se considera una enfermedad hereditaria en sentido estricto, ya que los padres no heredan un gen o genes específicos que desemboquen en la aparición de la enfermedad. No obstante, sí existe una predisposición genética, ya que ciertos genes sí se relacionan con el riesgo de tener esclerosis múltiple.

“Algunos genes hacen que sea más probable que una persona sea diagnosticada de esclerosis múltiple, aunque no es lo único que explica su aparición”. Fundación Esclerosis Múltiple

De hecho, según la Fundación, existen alrededor de 200 genes que pueden aumentar el riesgo de padecer esta enfermedad, especialmente en presencia de ciertos factores ambientales. Incluso, las probabilidades de tener esclerosis múltiple son algo más elevadas si un familiar la tiene.

“Hay una posibilidad de 1 entre 40 de desarrollar esclerosis múltiple si nuestro padre o madre tiene esclerosis múltiple”. Fundación Esclerosis Múltiple

Por ejemplo, si un gemelo tiene esclerosis múltiple, el otro tendrá un riesgo del 25% de desarrollarla. Según algunos estudios, esto es indicativo del riesgo genético en la esclerosis múltiple. No obstante, hay que tener en cuenta que la mayoría de gemelos comparten los mismos factores ambientales, lo que podría ser otra explicación para este fenómeno.

¿Qué tan alto es el riesgo si un familiar tiene EM?

Tener un familiar con esclerosis múltiple incrementa ligeramente las probabilidades de desarrollar la enfermedad. Por ejemplo, si uno de los padres la tiene, el riesgo para los hijos es de aproximadamente uno entre 40. Esto es mayor que el riesgo en la población general, pero aún así, la mayoría de los hijos de personas con esclerosis no desarrollan la enfermedad.

¿Qué es la esclerosis múltiple?

La esclerosis múltiple es un problema de salud del sistema nervioso que afecta al cerebro y la médula espinal, lesionando el material que protege las células nerviosas, dijo Irene Treviño Frenk, académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“No se trata de una infección, pero es una enfermedad en la que nuestro propio sistema inmune se activa y daña al sistema nervioso central por algo que generaron los factores de riesgo, entre ellos la presencia de virus”, indica la UNAM.

“A la esclerosis múltiple se le conoce como “la enfermedad de las mil caras” debido a que es heterogénea y los síntomas pueden ser diferentes en cada persona y variar en intensidad“. UNAM

Síntomas

Entre los síntomas más comunes están:

Adormecimiento de alguna extremidad o la mitad del cuerpo , que a veces se confunde con cuestiones de ansiedad o angustia

, que a veces se confunde con cuestiones de ansiedad o angustia Fatiga , lo que se puede confundir con depresión, ansiedad o falta de ejercicio

, lo que se puede confundir con depresión, ansiedad o falta de ejercicio Neuritis óptica, que implica inflamación del nervio óptico, por lo que disminuye la visión y la observación de colores, ve borroso y puede perder la vista.

Causas de la esclerosis múltiple

Existen diversos factores que se consideran potenciales desencadenantes de la esclerosis múltiple. En la actualidad, se considera que la combinación de factores genéticos y ambientales está detrás de la causa de este padecimiento.

Algunos de los posibles desencadenantes son:

Infecciones virales : se considera que la infección con el virus de Epstein-Barr es una condición necesaria, aunque no suficiente, para desarrollar la enfermedad.

: se considera que la infección con el es una condición necesaria, aunque no suficiente, para desarrollar la enfermedad. Tabaco : fumar incrementa significativamente el riesgo de ser diagnosticado con esclerosis múltiple y también se relaciona con una mayor gravedad y una progresión más rápida.

: fumar incrementa significativamente el riesgo de ser diagnosticado con y también se relaciona con una mayor gravedad y una progresión más rápida. Falta de vitamina D : esta vitamina juega un papel importante en la esclerosis múltiple . Además, de que está más presente en el hemisferio norte y menos en las zonas más próximas al ecuador, zonas donde la luz solar, una fuente importante de vitamina D, está más presente.

: esta vitamina juega un papel importante en la . Además, de que está más presente en el hemisferio norte y menos en las zonas más próximas al ecuador, zonas donde la luz solar, una fuente importante de vitamina D, está más presente. Obesidad en la adolescencia: haber padecido obesidad en la juventud, especialmente entre mujeres, se relaciona con un mayor riesgo de tener esclerosis múltiple en la edad adulta.

Es importante reiterar que no existe una forma de predecir con certeza quién desarrollará esclerosis múltiple. Por lo que, las personas con antecedentes familiares deben estar informadas y acudir al médico.