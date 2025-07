La frase clave para acabar con una pelea en segundos, según psicóloga

GENERANDO AUDIO...

“Discutir no es pelear” asegura el académico Luis Antonio Monzón Laurencio, y aunque, según el también autor, “cuando se discute se coloca una idea bajo la revisión desde varios puntos de vista”, muchas personas no saben cómo actuar en este tipo de situaciones. Por ello, la psicóloga Nicole LePera reveló a través de redes sociales cuál es la frase clave con la que puedes terminar una discusión en segundos.

Y es que, si bien, Le Pera aseguró en su cuenta de Instagram que los desacuerdos son parte sana y natural de las relaciones, cuando las personas aprenden a comunicarse pueden lograr tener conexiones más profundas con quienes las rodean.

Frase clave para acabar una discusión en segundos

Según la psicóloga, la frase “La historia que me cuento es…” seguida de lo que se cree que esta pasando y por lo que se está discutiendo, puede ayudar a resolver cualquier conflicto, sobre todo, si al finalizar los argumentos se cuestiona al otro sobre la veracidad, coincidencia o concordancia entre lo que se cree y lo que en realidad pasa.

Un ejemplo de cómo usar esta frase es el siguiente:

“La historia que me cuento es que: he notado que últimamente pasas mucho tiempo trabajando, y la historia que me cuento es que no quieres pasar tiempo conmigo. ¿Es cierto?“

¿Qué hacer cuando tienes un desacuerdo?

Practica menos comportamientos “ganadores”

De acuerdo con la experta, practicar menos comportamientos que pueden considerarse “ganadores”, pero no lo son, puede ser de gran ayuda al momento de tener una discusión de pareja, trabajo o amigos.

Esto debido a que “en las relaciones sanas, no existe el motivo de ‘ganar’, sino la comprensión de que el conflicto puede existir sin dejar de ser respetuoso, tolerante y abierto”.

Los comportamientos “ganadores” que deben evitarse son: llevar la cuenta, insultar, demostrar puntos y castigar, este último punto puede entenderse como “quitar el cariño” a la persona en cuestión.

Tómate tu tiempo

La desregulación del sistema nervioso y las intensas emociones que conllevan pueden hacer que las personas digan cosas que no quieren decir y de las que luego pueden arrepentirse y avergonzarse, dice la psicóloga.

Lo mejor en este caso es hacerle saber al otro que se necesita espacio pero que después será posible retomar la conversación cuando ambos se sientan más tranquilos o regulados.

Ten en cuenta que las discusiones no suelen ser sobre lo que crees

Según lo publicado por Nicole LePera en su publicación en redes sociales, la gente discute por cosas prácticas como “ayudar con las tareas del hogar, por olvidar cosas importantes o por algo que se dijo”.

Sin embargo, destacó que, en el fondo, cuando se discute hay un sentimiento más profundo que responde a ideas conscientes o inconscientes como: “no me ven”, “no me tienen en cuenta”, “no te importo”.

Esto se convierte en un “problema” porque las personas se sienten lastimadas y “todos queremos sentirnos apreciados. El aprecio constante es muy positivo”, dijo.

Disculpa y asume tu rol

Reflexionar sobre el rol que cada uno de los miembros que intervienen en una discusión y reconocer el impacto que la conducta propia tuvo en el otro es una “señal de madurez emocional”.

No obstante, la experta señaló que esto es especialmente “difícil” porque “nuestro ego quiere tener la razón”. Ante ello, la sugerencia es “superar las reacciones basadas en el ego”, resaltó.

Comprende su infancia

La especialista en psicología aseguró que “los entornos infantiles tienen un profundo impacto en el comportamiento adulto”, por lo que es posible que cuando una persona se siente afectada emocionalmente tenga reacciones fuertes que pueden no ser comprensibles para el otro.

Por ello, indicó que es útil comprender que “estos comportamientos no son personales y que a menudo reflejan un pasado no resuelto”.

Sin embargo, destacó que “esto no significa que el abuso o los comportamientos dañinos estén bien o deban tolerarse”, para ello es necesario establecer límites.

Reflexiona sobre la perspectiva que tienes de esa persona

Una perspectiva es la creencia inmediata que inconscientemente se tiene sobre el comportamiento de una persona. Por ejemplo: ¿asumes con frecuencia que te traicionará o que tiene malas intenciones?.

“Si la perspectiva es crónicamente negativa”, dijo LePera, lo mejor “es hora de reevaluar la relación”.

Discutir no es pelear

En su libro “El arte de discutir sin pelear”, Luis Monzón sostiene que existe una gran diferencia entre pelear y discutir, ya que, “cuando se discute, se coloca una idea bajo la revisión desde varios puntos de vista”, pero “cuando se pelea, hay insultos, se quiere ganar, se trata de hacer menos al otro”.