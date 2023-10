La fructosa es la verdadera responsable de causar obesidad, según estudio

Se sugiere reducir el consumo de carbohidratos y grasas. | Foto: Freepik.

La obesidad puede tener distintos orígenes como la genética, la dieta y el contexto socio-cultural. Sin embargo, un nuevo estudio realizado por la Universidad de Colorado en Estados Unidos asegura que la fructuosa es la causa fundamental de la obesidad.

La investigación sugiere que la obesidad no es una enfermedad de exceso de energía sino más bien una enfermedad de crisis energética provocada por la fructuosa.

¿Por qué la fructuosa es responsable de la obesidad?

De acuerdo con los expertos, la fructosa imita un estado de déficit energético al reducir el Adenosín Trifosfato (ATP), una molécula formada por nitrógeno, azúcar y fosfato, la cual es fundamental en la obtención de energía celular.

Esto quiere decir que la fructuosa “engaña” al cuerpo haciéndole creer que hay un nivel bajo de energía, cuando en realidad los niveles totales de energía son altos debido al almacenamiento de grasa.

Según los científicos, los bajos niveles de ATP intracelular provocan hambre dependiente de los carbohidratos, alteración de la saciedad y efectos metabólicos que resultan en una mayor ingesta de grasas densas en energía.

Esto causa que se lleve a cabo un proceso como el que realizan los animales durante la hibernación.

“Este mecanismo de base evolutiva se utiliza para ayudar a los animales a almacenar grasa cuando todavía hay alimentos disponibles antes de una escasez de alimentos prevista”, explica el estudio publicado en la revista especializada Obesity.

Es decir, la fructuosa provoca un mayor consumo de carbohidratos y grasas, lo que deriva en un aumento de los niveles energéticos en el cuerpo y en una baja metabolización de la energía, lo que provoca obesidad y otras enfermedades.

Los investigadores aseguran que si bien, este mecanismo de “hibernación” que provoca la fructuosa está destinado a ayudar a la supervivencia a corto plazo, el problema está en que los seres humanos hacen un consumo excesivo de alimentos ricos en fructuosa lo que provoca que deje de ser beneficiosa y pase a impulsar muchas de las enfermedades modernas de hoy como la diabetes, la obesidad, la resistencia a la insulina, presión arterial elevada, hígado graso y una serie de otros problemas relacionados con el metabolismo.

Sin embargo, este descubrimiento no es del todo nuevo, ya que investigadores de la Universidad de Colorado, la Universidad de Boston, el Instituto Karolinska, la Universidad Médica de Aichi y el Instituto Nacional de Ciencias de la Salud y Nutrición Salvador Zubirán y el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez en México, han agregado una gran cantidad de trabajos realizados previamente para determinar la función precisa de la fructosa en el desarrollo de la obesidad, indica el diario The New York Post sobre el presente estudio.

¿Qué es la fructuosa?

La fructosa es un tipo de azúcar que se puede encontrar naturalmente en la fruta, que al ser consumida de esta forma no causa problemas. Sin embargo, el cuerpo también puede producir pequeñas cantidades de fructosa a partir de carbohidratos como la glucosa y alimentos salados.

Agregado en grandes cantidades a edulcorantes como el azúcar de mesa y el jarabe de maíz con alto contenido de fructosa, las concentraciones de este azúcar en particular pueden acumularse rápidamente en la dieta, indica la revista Science Alert.