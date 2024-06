La gripe aviar sí puede infectar a los gatos, perros y otros animales

Lo gatos parecen ser más susceptibles a la gripe aviar. | Foto: Shutterstock.

Los virus de la influenza aviar infectan y se propagan principalmente entre aves acuáticas migratorias silvestres y aves de corral domésticas. Sin embargo, algunos virus de la influenza aviar también pueden infectar y propagarse a otros animales como perros y gatos, aseguran los Centros para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés).

Esto se debe, según registros pasados, a que en ocasiones algunos animales silvestres como leones, osos, zorros y zorrillos; visones de granja; animales domésticos o en situación de calle como gatos y perros, y animales de zoológico, como tigres y leopardos, se han alimentado o han estado expuestos a aves infectadas con los virus de la influenza aviar.

Según los CDC, se han detectado esporádicamente virus de la influenza aviar H5N1 en algunos animales domésticos, como gatos, durante los brotes de esta enfermedad en:

Tailandia en 2004

Alemania del Norte en 2006

Polonia en 2023

Corea del Sur en 2023

También, datos de la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos, reportados por el diario estadounidense The New York Times, en la primavera de 2023, un perro de Ottawa, Ontario, se contagió con el virus H5N1 y murió “después de masticar un ganso salvaje”. Ese mismo año, un perro infectado en Polonia desarrolló una tos grave y otros síntomas, pero se recuperó.

Además, de que se notificaron casos en gatos, perros, cabras jóvenes y vacas lecheras en América del Norte, según los CDC.

En el caso de animales salvajes, en diciembre de 2023, se notificaron infecciones por el virus H5N1 por primera vez en mamíferos en ambas regiones polares: un oso polar infectado que murió en Alaska y en elefantes y lobos marinos en la Antártida.

Entonces, ¿es posible que las mascotas enfermen de gripe aviar?

Ciertos mamíferos, incluidos perros y gatos domésticos, pueden infectarse si comen aves infectadas enfermas o muertas, y es posible que existan otras formas en que el virus se propague. Aun así, la probabilidad de que perros y gatos contraigan el virus parece muy baja, recalca por su parte la Asociación Estadounidense de Medicina Veterinaria.

Gripe aviar afecta principalmente a gatos

Las autoridades sanitarias de los Estados Unidos señalan que los gatos se pueden infectar con los diferentes virus de la influenza, como los virus de la influenza aviar, y transmitirlos de gato a gato.

Se cree que la influenza en los gatos se propaga de la misma manera que en los humanos: a través de contacto directo. Es decir, al jugar o dormir juntos, lamerse o acariciarse, del aire por gotitas diseminadas al toser o estornudar, incluida la descarga nasal y de superficies contaminadas como recipientes compartidos para la comida y la bebida, las superficies de jaulas.

Datos reportados por el The New York Times señalan que, desde que se detectó por primera vez el brote entre las vacas a finales de marzo, al menos 21 gatos de nueve estados han contraído el virus, según el Departamento de Agricultura de aquel país, el cual hace poco empezó a monitorear los casos felinos.

Algunos estudios científicos sugieren que no es inusual que los humanos infecten a los gatos con los virus de influenza estacional. Sin embargo, es poca la información sobre el riesgo de que un gato infectado con influenza la transmita a las personas. Por lo general, la infección por influenza en los gatos les provoca un estado de enfermedad leve.

¿Las mascotas pueden infectar a sus dueños de influenza aviar?

En cuanto a si las mascotas pueden contagiar a sus dueños de gripe aviar, los CDC señalan que, si bien es poco probable que las personas se infecten por los virus de la influenza aviar a través del contacto con un mamífero silvestre, callejero, salvaje o doméstico infectado, sí es posible que esto ocurra especialmente si se produce una exposición prolongada y sin protección a un animal infectado.

En Estados Unidos se han dado dos casos de propagación del virus de la influenza aviar de mamíferos a personas. Uno de ellos fue de un gato en 2016 y el otro una vaca en 2024.

“Los CDC consideran que el riesgo de que un gato infectado transmita el virus de la influenza a los seres humanos es bajo; sin embargo, es probable que dicho riesgo dependa de las características del virus en sí mismo y de la duración y la intensidad de la exposición”, indica la dependencia estadounidense.

Tal como ocurrió en Nueva York en 2016, cuando se notificó la propagación de esta enfermedad de un gato a un humano después de que, al ser veterinario tuvo una exposición prolongada a gatos enfermos sin el uso de equipo de protección personal.

¿Qué hacer si mi mascota se contagió del virus H5N1?

Los CDC sugieren que si se sospecha que una mascota presenta síntomas de enfermedad compatibles con los de la infección por el virus de la influenza aviar y ha estado expuesta a aves silvestres o aves de corral infectadas (enfermas o muertas), lo mejor es monitorear su salud y estar atento a signos de fiebre o infección.

Kristen Coleman, una investigadora de enfermedades infecciosas de la Universidad de Maryland, dijo al The New York Times que algunos síntomas que pueden presentar los perros y gatos infectados con el virus H5N1, son:

Fiebre

Pérdida de apetito

Síntomas respiratorios (secreción nasal, dificultad para respirar y neumonía)

Rigidez

Temblores

Convulsiones

La especialista indicó que, por los síntomas, “a veces se confunde [la gripe aviar en perros y gatos] con la rabia”.

Incluso, dijo que los contagios en gatos también pueden ser asintomáticos, aunque no está claro cuán común sea esto, ya que, los casos leves o asintomáticos pueden no ser detectados.

Y que los perros parecen ser menos susceptibles al virus que los gatos y es menos probable que desarrollen una enfermedad grave.

¿Cómo prevenir que las mascotas de infecten del virus N1H5?

Entre las medidas de precaución sugeridas por los CDC para evitar que las mascotas contraigan el virus de la gripe aviar, se encuentran:

Evitar el contacto entre las mascotas y aves silvestres o de corral

silvestres o de corral No tocar aves enfermas o muertas, sus heces o restos, ni cualquier superficie o fuente de agua que puedan estar contaminadas con su saliva, heces u otros líquidos corporales sin usar el equipo de protección personal.

ni cualquier superficie o fuente de agua que puedan estar contaminadas con su saliva, heces u otros líquidos corporales sin usar el equipo de protección personal. Los propietarios de animales con sospecha de infección por gripe aviar deben lavarse las manos con agua y jabón después de estar en contacto con los gatos, su saliva, heces, y después de limpiar la caja sanitaria.

Hallar un virus de la influenza no humano nuevo en un organismo hospedador inesperado, como un gato doméstico o perro, es siempre motivo de preocupación. No obstante, estos incidentes están siendo investigados minuciosamente, a la vez que se toman las medidas apropiadas para garantizar que el virus nuevo no continúe su propagación hacia los seres humanos.