¿La vitamina C cura la Gripe?, estos son algunos mitos y realidades

La vitamina C ayuda a potencializar otras vitaminas como la E. | Foto: Pexels.

La vitamina C es uno de los nutrientes más recomendados para mantener un sistema inmunológico sano, especialmente durante la temporada de invierno. Se le atribuyen propiedades antigripales, antialérgicas, de mejoramiento de las vías respiratorias, así como para reforzar las defensas naturales del cuerpo. Sin embargo, existen varios mitos alrededor de esta vitamina.

Por ello Jesús Marvin Rivera Jiménez, del Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), destacó la importancia de la vitamina C en algunas funciones celulares.

Verdades sobre la vitamina C

De acuerdo con el especialista, esta vitamina es clave para tres procesos en el organismo:

Favorece el funcionamiento del sistema inmunológico

Se ha comprobado que la vitamina C mejora la función fagocítica de las células del sistema inmunológico, las cuales tienen la función principal de devorar microorganismos, como bacterias o virus.

También influye en la actividad de los linfocitos T y NK, encargados de destruir células infectadas por virus y, posiblemente, células tumorales. Aunque se ha sugerido su utilidad en el tratamiento de ciertos cánceres, como el de mama, gastrointestinal, estómago y colon, los resultados son aún controversiales.

Función antioxidante

La vitamina C es crucial para potenciar el efecto de otras vitaminas, como la E. Aunque se relaciona con el retraso del envejecimiento y la mejora de la piel, la evidencia clínica es limitada.

Síntesis de colágeno

Esta vitamina juega un papel fundamental en la formación de colágeno, esencial en la cicatrización de heridas.

Mitos de la vitamina C

Cura o previene la gripe o resfriado

El académico señaló que en cuanto a la prevención de resfriados, se ha recomendado su uso continuo como profilaxis para disminuir la duración de los síntomas. Y una vez contraída la gripe, la vitamina C solo reduce los síntomas, sin prevenir o curar la enfermedad, según añade el académico.

“Muchos síntomas de la gripe se deben a la histamina, que incrementa la producción de moco y causa lagrimeo. Dosis altas de vitamina C pueden reducir estos síntomas, brindando alivio al paciente”, explica.

Respecto a los jugos antigripales, aunque son ricos en vitamina C, su alto contenido de azúcar los hace desaconsejables para pacientes con diabetes o sobrepeso, ya que los riesgos superan los beneficios.

¿Cómo consumir vitamina C y otras?

La mejor práctica es no suplementar vitaminas si no existe una deficiencia, indica el experto. Una dieta balanceada proporciona todas las vitaminas necesarias. No obstante, ciertos grupos, como fumadores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas o problemas de absorción, podrían necesitar suplementos.