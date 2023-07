Las 3 dietas más populares de TikTok: UNAM advierte sobre riesgos a la salud

¿Las dietas de TikTok son buenas para la salud? | Foto: Pexels

Videos de TikTok y otras redes sociales promueven dietas milagrosas que, aunque pueden funcionar, deben ser diseñadas por un nutriólogo. Algunas de las más populares, como la dieta Keto, el ayuno intermitente o la dieta Paleo, pueden dañar la salud de quienes las practican, según una especialista de la Gaceta UNAM.

Las tres dietas de TikTok que pueden ser peligrosas

Existen tres dietas de TikTok que se han popularizado entre los usuarios: Keto, ayuno intermitente y Paleo. Sin embargo, no son para cualquier persona, y deben ser aplicadas bajo ciertas indicaciones específicas para que funcionen. De lo contrario, pueden ser riesgosas para la salud, según la académica Andrea Martínez Ocampo.

“Se han puesto muy de moda; sin embargo, tienen sus especificaciones, no son dietas para cualquier paciente” Andrea Martínez Ocampo, académica de la licenciatura en Ciencia de la Nutrición Humana de la Facultad de Medicina.

Dieta Keto

La dieta cetogénica, también conocida como “dieta Keto” es una de las tres dietas no recomendadas por la académica de la UNAM. En quienes tienen un índice de masa corporal (IMC) dentro de parámetros normales y sin patologías, esta dieta tiende a elevar el colesterol LDL y VLDL, es decir, aquellos que producen riesgos cardiovasculares.

Dicho régimen alimenticio consiste en no comer carbohidratos, o disminuir su consumo a niveles muy bajos, y elevar el de proteínas y grasas. Esto lleva al individuo a un estado de cetosis, un estado metabólico en el que, al no haber suficiente cantidad de glucosa (azúcar), el cuerpo utiliza grasas y cetonas con el objetivo de producir energía.

La primera de las tres dietas de TikTok desaconsejadas por la UNAM provoca que, ante la falta de glucosa, el cuerpo genere cetonas a un ritmo rápido en el hígado a partir de la grasa que se ha ingerido o la acumulada.

Ayuno intermitente

El ayuno intermitente consiste en sólo comer en una ventana de ocho a cuatro horas, regularmente entre las 12:00 y 20:00 horas, o incluso entre las 14:00 y 18:00 horas. La idea es ayunar entre 16 y 20 horas, limitando las horas de comida, más que lo que se consume.

Esta dieta aún no es suficientemente investigada, según Martínez Ocampo. Sin embargo, se estima que puede causar los siguientes efectos negativos a largo plazo como hígado graso y aumento de lípidos como colesterol y triglicéridos. No se recomienda para pacientes con diabetes, pues puede causar hipoglucemias seguidas de hiperglucemias.

“Desde el punto de vista clínico puede llegar a ser peligroso, principalmente si tenemos un paciente con diabetes y tratamiento de insulina. Con un ayuno intermitente se le podrían ocasionar hipoglucemias seguidas de hiperglucemias, por lo que su glucosa nunca estaría controlada”. Andrea Martínez Ocampo, Facultad de Medicina de la UNAM

Dieta Paleo

La tercera de las dietas populares en TikTok es la dieta Paleo, apócope de Paleolítico, y que plantea comer los alimentos que los humanos podrían haber consumido durante esa era, entre ellas:

Frutas

Verduras

Carnes sin grasas

Pescado

Huevos

Frutos secos

Semillas

Es decir, alimentos que se podían encontrar mediante la caza y la recolección. Ésto conlleva eliminar lácteos, cereales,

granos y legumbres, aquellos que comenzaron con la agricultura.

Seguir estas modas, o dietas sin supervisión médica, conlleva riesgos, pues “algunos desconocen si tienen patologías, o no saben cómo manejarlas junto con un régimen para bajar de peso. Incluso quienes se encuentran sanos y las hacen se predisponen a una dislipidemia, es decir, el aumento de colesterol y triglicéridos en la sangre”, comenta la especialista.

Dietas de TikTok… deben recomendarlas los nutriólogos

La experta de la UNAM asegura que las dietas de TikTok no siempre son validadas por nutriólogos. En este sentido, lo recomendable es acudir con un especialista en dietoterapia para prevenir y controlar algunas patologías y, en caso de no poder hacerlo, disminuir signos o síntomas de las mismas.

“Lo que intentamos es hacer que el paciente aprenda a comer. Uno de los mitos más comunes es que sólo mandamos ensaladas, o alimentos hervidos, al vapor u horneados, y eso no es cierto. Mientras aprendan a comer, pueden echarse una

garnachita de vez en cuando, y se reponen en alguna de las otras comidas del día, si es que se pasaron de grasa”. Andrea Martínez Ocampo, Facultad de Medicina de la UNAM

Tampoco se recomienda considerar ciegamente las dietas propuestas por entrenadores personales de gimnasios y redes sociales. Al no ser especialistas, no tener un historial médico y no saber interpretar datos bioquímicos, incluso pueden llegar a provocar rabdomiólisis, una descomposición del tejido muscular que causa daño renal.

Entonces, ¿cómo escoger a un nutriólogo?

El principal problema de las dietas de TikTok es que no están recomendadas por nutriólogos. Pero para escoger a un especialista, la especialista de la UNAM brinda las siguientes recomendaciones:

Debe tener cédula profesional

Que haya una relación de confianza

Ayude a obtener resultados sin grandes sacrificios

Que no imponga metas demasiado estrictas

Deben enseñar a comer e identificar grasas saturadas y carbohidratos simples

Con el acompañamiento de un nutriólogo, es posible evitar dietas dañinas y tendencias como contar macronutrientes, es decir: proteínas, carbohidratos y grasas. El especialista puede ayudar a crear un cálculo adecuado y saber qué se puede incrementar, así como qué se puede reducir.