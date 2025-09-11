GENERANDO AUDIO...

Efectos psicológicos por la explosión en Iztapalapa | Fotos: Cuartoscuro – AFP

La explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, Ciudad de México, dejó un saldo al momento de ocho fallecidos y 94 personas heridas, entre ellas, 22 en estado crítico. Sin embargo, expertos en psicología advirtieron que los sobrevivientes también podrían sufrir secuelas mentales y emocionales como trastorno de estrés postraumático (TEPT).

Asimismo, los ciudadanos que vivieron de cerca el estallido podrían sufrir secuelas psicológicas, por lo que tanto los sobrevivientes como los testigos de lo sucedido deberían buscar ayuda psicológica, de acuerdo con los especialistas.

¡El impacto psicológico también es resultado de una explosión!

Las lesiones cuaternarias por una explosión incluyen la exposición ambiental y el impacto psicológico del evento, de acuerdo con el Centro Nacional de Información Biotecnológicoa de Estados Unidos (NCBI, por sus siglas en inglés).

Entre las secuelas mentales por un estallido como el de Iztapalapa se encuentra el trastorno de estrés postraumático, el cual puede provocar una exacerbación de la ansiedad y la depresión, según el NCBI.

La Dra. Itziarely Lugo, licenciada en Psicología por la Universidad Latinoamericana, confirmó en entrevista con Unotv.com que el TEPT es muy frecuente cuando vienen casos de alto impacto como lo sucedido este miércoles 10 de septiembre.

“Es toda una circunstancia que está agravando una situación del transitar normal del ser humano. Por supuesto que viene de todos estos impactos tan fuertes“, de acuerdo con la especialista mexicana.

¿Qué es el trastorno de estrés postraumático y cómo identificarlo?

El trastorno de estrés postraumático (TEPT) es una afección de salud mental que algunas personas desarrollan tras experimentar o ver algún evento traumático, según el portal Medline Plus.

Si bien puede surgir a raíz de un evento como una guerra o un accidente, también puede suceder a partir de una muerte cercana. Con el tiempo, la mayoría de las personas se recuperan bien, pero las personas con TEPT no se sienten mejor.

Medline Plus detalla que hay cuatro tipos de síntomas de TEPT, pero son los mismos para todos. Cada persona experimenta síntomas a su manera:

Volver a experimentar los hechos (reviviscencia) : Flashbacks Pesadillas Pensamientos aterradores

: Síntomas de evasión : Evitas lugares, eventos u objetos que le recuerden la experiencia traumática. Evitas pensamientos o sentimientos relacionados con el evento traumático.

: Síntomas de hipervigilancia y reactividad : Te sientes fácilmente sobresaltado Te sientes tenso o “al límite” Tienes dificultad para dormir Tienes arrebatos de ira

: Síntomas cognitivos y del estado de ánimo : Sufres problemas para recordar cosas importantes sobre el evento traumático Profesas pensamientos negativos sobre ti mismo o el mundo Sientes culpa y remordimiento Pierdes interés en cosas que antes disfrutabas Tienes problemas para concentrarte

:

Los síntomas generalmente comienzan poco después del acontecimiento traumático. Pero a veces pueden tardarse en aparecer meses o años. También pueden ir y venir por muchos años.

Si los síntomas duran más de cuatro semanas, causan una gran angustia o interfieren con su vida laboral o personal, es posible que se trate de TEPT.

También podría esperarse un luto por pérdida de salud

La Dra. Itziarely Lugo, licenciada en Psicología por la Universidad Latinoamericana, también señala que las víctimas de la explosión en Iztapalapa podrían afrontar un duelo por pérdida de salud. “No solo tu cuerpo está dañado, sino a nivel psicológico tu vida cambió”, señaló.

En este sentido, la experta enlistó las cinco fases del duelo en el contexto específico de las víctimas por el estallido de la pipa de gas:

Etapa inicial, la negación. “No podemos creer lo que sucedió, estamos en un estado de incredulidad”, dijo la especialista. Ira o rabia. Las personas suelen pasar a un estado de enojo porque tenían una vida elaborada y de pronto cabia radicalmente. “Pensamos: ¿por qué a mí?”, señaló Lugo. Negociación. Hablando de un cambio en la salud, la persona negocia con la vida. “Decimos: ‘Dios, de verdad, si tú me sacas de esta situación prometo rezar a diario”, indicó, al mismo tiempo que señala que las cosas se acomodan y, si no sucede, eventualmente se acomodarán. Depresión. “Nos damos cuenta de que sí sucedió y nos empezamos a aislar o estar muy ensimismados porque estamos acomodando todo lo que nos sucedió”, señaló la Dra. Itziarely Lugo. Aceptación. La experta precisó que la víctima puede dejar que la circunstancia lo deje “tirado en el piso” o aceptando la situación, haciéndose cargo de la situación.

Se recomienda buscar ayuda psicológica tras un estallido así

Debido a que muchos de los sobrevivientes de una explosión pueden sufrir de estrés postraumático, el NCBI de Estados Unidos recomienda una consulta de salud mental.

La Dra. Lugo también emitió un mensaje de esperanza, pues los sobrevivientes se encontrarán desorientados por todos los cambios a raíz del impacto; sin embargo, la ayuda psicológica será clave.

“Por supuesto que hay profesionales que se pueden acercar, hay instituciones que los pueden en acompañar”, indicó.

La experta mexicana también detalló que es fundamental la actitud con la que los sobrevivientes decidan tomar las situaciones impactantes, como la explosión de una pipa en Iztapalapa.

“De pronto sucede algo muy fuerte y es la actitud la que va a hacer toda la diferencia. Algunos sufrirán algunos traumas, por supuesto, pero también puedes ayudarte de muchas maneras. No digo que sea fácil, pero es algo que podemos hacer siempre y cuando tengamos la actitud”. Dra. Itziarely Lugo

Por esta razón, la experta mexicana emitió otras recomendaciones para transitar por el duelo y el estrés postraumático:

Tomar mucha agua

Comer bien

Escuchar tus sentimientos

“Muchas veces estamos en estos procesos y sentimos tanta presión en el pecho que no queremos comer, no nos queremos levantar. Por eso hay que dejar hablar a los sobrevivientes“, remató.

El acompañamiento es esencial en estos casos

Las personas cercanas a los sobrevivientes de la explosión deberían permitirles hablar, pues si está en cama por la pérdida de salud, querrá expresarse.

“Permitir que se expresen es fundamental. No hay palabras que ayuden a una persona que está pasando por una situación muy difícil. Lo que puede ayudar es tu compañía. A veces podemos decir algo súper inapropiado, así que lo mejor que podemos hacer es acompañar. ‘Estoy aquí, ¿necesitas algo?'”. Dra. Itziarely Lugo

En este sentido, recomendó a los familiares y amigos de los sobrevivientes acompañar activamente y escuchar. “¿Quieres que lleve a tus hijos a la escuela? ¿Quieres que te ayude a pagar esto en el banco?”.

¿Los testigos de la explosión de Iztapalapa tendrán secuelas psicológicas?

Las personas que se encontraban en la periferia de la onda expansiva, conocida como la zona de heridos ambulatorios, tendrán lesiones que no pondrán en riesgo su vida y traumatismo psicológico, según el Manual MSD.

Sin embargo, “no se requiere rescate y son necesarios soporte básico y autoayuda“, de acuerdo con el manual para profesionales de la salud.

La Dra. Itziarely Lugo señaló que los testigos de sucesos, como la explosión de Iztapalapa, deberían percibir la situación desde otro lugar y respetar a la vida.

“Muchas veces cuando suceden este tipo de cosas, nos sacude no solo a uno, sino toda una nación. De tu finitud y vulnerabilidad como ser humano, te engancha más a la vida”. Dra. Itziarely Lugo

En este sentido, reconoció que los testigos pueden abordar su trauma desde las imágenes y gritos (lo cual se puede trabajar desde la terapia) o aprovechar lo sucedido desde “lo que nos pueda sumar“.

“Cuando tienes tan de cerca el hecho de que la vida puede cambiarte en un segundo, eso te hace vivir con más intensidad, te hace ser más profundo en lo profundo y más superficial en lo superficial”, remató.