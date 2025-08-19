Las víctimas de acoso tienen un mayor riesgo de problemas cardíacos futuros

GENERANDO AUDIO...

Foto: The New York Times.

Las víctimas de acoso parecen tener un mayor riesgo de enfermedad cardíaca, según un estudio reciente. Y es que, investigadores en la revista Circulation informaron que “las mujeres que habían sido acosadas o habían obtenido una orden de restricción eran más propensas a desarrollar problemas cardíacos más adelante en la vida”.

“El acoso con frecuencia se ve como una forma de violencia que no implica contacto físico, lo que podría hacer que parezca menos grave”, señaló la investigadora principal, Rebecca Lawn, asociada de investigación en epidemiología de la Facultad de Salud Pública TH Chan de la Universidad de Harvard, en Boston.

“Pero nuestros hallazgos sugieren que el acoso no debe minimizarse“, agregó en un comunicado de prensa.

¿Qué dicen los hallazgos?

En el estudio, los investigadores siguieron la salud de más de 66 mil mujeres reclutadas en un estudio de salud a gran escala en 2001 a una edad promedio de 46 años.

De los participantes, siete mil 700 se reportaron a sí mismos como víctimas de acoso y casi tres mil 700 tuvieron que obtener una orden de restricción para protegerlos del acoso.

Las mujeres que reportaron haber sido acosadas tenían un 41% más de probabilidades de desarrollar enfermedad cardíaca, en comparación con las que no habían sido acosadas, muestran los resultados.

Los que recibieron una orden de restricción tenían un 70% más de probabilidades de tener una enfermedad cardíaca, encontraron los investigadores.

Las mujeres que tenían antecedentes de acoso y de una orden de restricción el nivel más alto observado de riesgo de enfermedad cardíaca, el doble que las mujeres que no tenían ninguna experiencia traumática.

Además, las mujeres que sufrieron ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares en los años posteriores a sus incidentes tenían más probabilidades de haber informado haber sido acosadas u obtener una orden de restricción, según el estudio.

El vínculo entre la salud cardíaca y el acoso

Los investigadores dijeron que el vínculo entre la salud cardíaca y el acoso podría explicarse por la angustia psicológica provocada por ser amenazado y amenazado. Tal estrés puede desencadenar la respuesta de “lucha o huida” de una persona, provocando una interrupción en la función cardíaca y de la presión arterial, así como otros problemas de salud.

La doctora Harmony Reynolds, expresidenta inmediata del Comité de Ciencias de la Salud de la Mujer de Cardiología Clínica y Accidentes Cerebrovasculares de la Asociación Americana del Corazón (American Heart Association), dijo que los efectos de ese estrés pueden ser duraderos.

“Quizás porque es nuestra naturaleza repensar las cosas que nos suceden, lo que nos hace experimentar la situación una y otra vez”, dijo en un comunicado de prensa Reynolds, directora del Centro Sarah Ross Soter de Investigación Cardiovascular de la Mujer de la Facultad de Medicina Grossman de la NYU, en la ciudad de Nueva York.

“Sin embargo, el respaldo social puede mitigar los efectos del estrés“, dijo Reynolds, que no participó en la investigación. “Es útil tener personas en las que pueda confiar para hablar, ya sean familiares, amigos, personas de la comunidad o profesionales”.

Vivir violencia de pareja íntima aumenta 30% riesgo de enfermedad cardíaca.

Reynolds escribió que ya se sabe que las personas que viven violencia de pareja íntima tienen un riesgo un 30% más alto de enfermedad cardíaca.

“Aunque este estudio muestra un riesgo más moderado, dado el largo plazo, resalta cómo sentirse inseguro puede afectar al cuerpo, además de a la mente”, dijo Reynolds. “Se sabe que una variedad de experiencias estresantes de la vida aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular, incluidas las experiencias adversas de la infancia, los factores estresantes financieros, el duelo y otras experiencias”.

Autor Dennis Thompson Reportero de HealthDay

Copyright © 2025 HealthDay. Todos los derechos reservados.