Listeriosis: ¿qué es y por qué está vinculada la bacteria de la listeria a ciertos helados?

Imagen ilustrativa. | Foto: Shutterstock.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria por helados contaminados con bacteria Listeria monocytogenes, la cual puede causar síntomas como fiebre, dolores musculares, náusea, vómito, diarrea, entre otros.

Se trata de helados de la marca Soft Serve On The Go de la empresa Real Kosher Ice Cream, quien ya realizó el retiro de los productos que fueron distribuidos en México. Sin embargo, las autoridades sanitarias recomiendan no comprar ni consumir los productos de esta marca y en caso de haber adquirido algún o algunos de los productos desecharlos.

Alerta emitida por Cofepris. | Foto: Cofepris.

¿Qué es la Listeriosis?

La listeriosis es una infección grave generalmente causada por el consumo de alimentos contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes y éstas se propagan más allá de los intestinos a otras partes del cuerpo, informaron los CDC.

Las infecciones por Listeria a veces pueden afectar otras partes del cuerpo, entre ellas los huesos, las articulaciones y partes del pecho y el abdomen.

Los brotes de Listeria generalmente están vinculados a productos lácteos, frutas y verduras. Los investigadores han rastreado brotes recientes a quesos blandos, apio, germinados, melón y helado.

La bacteria Listeria monocytogenes causa la Listeriosis. | Foto: CDC.

Aunque se estima que mil 600 personas contraen la listeriosis cada año y que 260 mueren por la enfermedad, la infección suele afectar principalmente a mujeres embarazadas y sus recién nacidos, adultos de 65 años o mayores y personas con el sistema inmunitario debilitado.

Si la infección ocurre durante el embarazo, la bacteria de la Listeria puede propagarse al bebé por medio de la placenta.

Es poco común que personas en otros grupos se enfermen con una infección por Listeria.

Los CDC estiman que la Listeria es la tercera causa principal de muerte por intoxicación alimentaria en los Estados Unidos.

¿Cuáles son los síntomas de la Listeriosis?

La listeriosis puede causar una variedad de síntomas, según la persona y la parte del cuerpo que haya sido afectada.

La infección por Listeria puede causar síntomas comunes de intoxicación alimentaria, como diarrea y fiebre. Las personas que presentan estos síntomas por lo general se recuperan sin haber recibido un diagnóstico y tratamiento.

Sin embargo, los casos de listeriosis invasiva, es decir, que la bacteria se ha propagado más allá de los intestinos, dependen de si la persona está embarazada.

Las personas embarazadas generalmente solo presentan fiebre, fatiga y dolores musculares. Sin embargo, la infección por Listeria durante el embarazo puede causar aborto espontáneo, muerte fetal, parto prematuro, o una infección potencialmente mortal en el recién nacido.

Las personas que no están embarazadas podrían presentar dolor de cabeza, rigidez en el cuello, confusión, pérdida del equilibrio y convulsiones, además de fiebre y dolores musculares.

La listeriosis durante el embarazo puede distintas afecciones. | Foto: Internet.

Los síntomas de enfermedad grave por lo general aparecen de 1 a 4 semanas después de comer alimentos contaminados con Listeria, pero podrían aparecer tan pronto como el mismo día o tan tarde como 70 días después.