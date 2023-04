¿Los bebés deben usar zapatos? Expertos responden

Delicados, suaves, flexibles y en constante crecimiento: los pies de los bebés les permiten conocer su cuerpo y su entorno.

Sin embargo, es común ponerles zapatos a los bebés a modo de accesorio, incluso, antes de que comiencen a caminar. Una práctica que, a decir de los expertos, es innecesaria.

“Los pies no están hechos para usar zapatos, son los zapatos, modificaciones que el pie acepta de muy buena gana, se sienten protegidos, pero no es algo para lo que hayamos nacido… Que los bebés usen zapatos carece de sentido, en realidad lo adecuado sería nada más cubrir sus pies, si uno lo que busca es protegerlo del frío, de los elementos y no necesita ser un zapato, puede ser una calceta o algo muy blandito como zapatitos tejidos”.

Víctor Cano, ortopedista.