El Comité Nacional para la Vigilancia Epidémica (CNVE) informó el miércoles 16 de abril que, con corte a la Semana Epidemiológica (SE) 15 de 2025, se han notificado 421 casos confirmados de sarampión distribuidos en ocho estados del país.

El Aviso Epidemiológico precisa cuáles son las entidades afectadas por esta enfermedad y cuántos contagios tiene cada una. En Unotv.com te lo contamos.

Los casos confirmados de sarampión se ubican en los siguientes estados de la República Mexicana:

Fuente: Secretaría de Salud

Cabe destacar que, tan sólo un día antes, la Secretaría de Salud (SSA) informó en la Conferencia Matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum que se habían confirmado 362 casos a lo largo del país, de los cuales, el 92% estaba en Chihuahua.

En aquella oportunidad, el titular de la SSA, David Kershenobich dio una lista de siete estados con casos de la enfermedad; a la lista del CNVE únicamente se incorporó Tamaulipas, con dos casos.

En Chihuahua se han confirmado por laboratorio 390 casos y secuenciado 35 de los siguientes municipios:

El genotipo y linaje identificado en los casos secuenciados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) fue “D8, Linaje: MVs/Ontario.CAN/47.24“.

En cuanto a los cuatro casos de Oaxaca, el genotipo y linaje identificado en el InDRE es: B3,

Linaje: MVs/New South Wales.AUS/10.24“.

El 15 de abril, David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud, no sólo confirmó 347 casos en Chihuahua al momento, sino que aprovechó la Conferencia Matutina para informar sobre una muerte por la enfermedad.

“Ha habido una defunción en un paciente que no tenía nada más sarampión, sino que tenía daño renal, daño orgánica y comorbilidades como diabetes. Estaba mal y se contaminó además, no estaba vacunado, con el virus del sarampión. Fuera de eso no hemos tenido ninguna otra defunción”.

David Kershenobich, titular de la SSA