¿Qué es el “love bombing” y cómo saber si eres víctima de tu pareja?, según la UNAM

La expresión love bombing, traducida al español como “bombardeo de amor”, hace referencia a un comportamiento inconsistente y de manipulación que deriva en violencia física, emocional y psicológica, según la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

De acuerdo con la máxima casa de estudios de México, el love bombing es cuando “alguien nos endulza el oído al grado de que nos atrapa, y después de hacernos sentir seguros muestra su peor lado con agresiones y comentarios negativos sobre nuestra persona”.

En la década de 1970, los miembros del culto de la Iglesia de Unificación en Estados Unidos utilizaban esta práctica con el fin de tener más adeptos, según la UNAM.

El fenómeno de la manipulación por “love bombing” hizo que múltiples expertos estudiaran el fenómeno, como el sociólogo Thomas Robbins, quien en 1984 manifestó que el bombardeo de amor tiene “que ver con el lavado de cerebro y las muestras excesivas de amor combinadas con técnicas coercitivas para limitar la libertad del sujeto”.

La profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM, Aidee Rodríguez, señala que el bombardeo de amor tiene que ver con el mito del amor romántico y precisa que las mujeres son las más afectadas por esta técnica de manipulación. “Surgen las dudas de qué hice mal, pero no es que la persona haya hecho algo mal, sino una acción del victimario”, comentó.

“Cuando recién conocemos a una persona, nos arreglamos y nos queremos ver guapos, y salimos y todo es maravilloso. Sin embargo, cuando ya se está en la relación vienen las actitudes que lo justifican: me controla, porque me quiere; me cela, porque me quiere, entre otras”.

Aidee Rodríguez, docente de la Facultad de Psicología de la UNAM