GENERANDO AUDIO...

Menstruación podría estar relacionada con las fases de la Luna. FOTO: Pexels|Getty

La menstruación de las mujeres y su sincronía con las fases de la Luna podría haberse modificado en los últimos años. Un estudio analiza la posible relación entre la exposición a la luz azul de los teléfonos móviles y los cambios en dicha sincronización.

De acuerdo con la investigación, aunque la relación entre el ciclo menstrual y el ciclo lunar sigue siendo un tema en debate, los resultados muestran diferencias significativas al comparar registros menstruales de las últimas dos décadas con datos del siglo pasado. Los cambios se hicieron más evidentes a partir de 2010, coincidiendo con el uso masivo de dispositivos electrónicos.

¿La menstruación de las mujeres se desincronizó por el uso de los móviles?

Un estudio dirigido por Charlotte Helfrich-Förster, investigadora en neurobiología de la Universidad de Wurzburgo, Alemania, analizó los registros de 176 mujeres durante 24 años y los contrastó con datos de investigaciones del siglo XX. El resultado mostró que, antes de 2010, los ciclos menstruales estaban significativamente sincronizados con las fases de la Luna.

Tras la masificación del uso de teléfonos móviles y la exposición prolongada a la luz azul de las pantallas, los investigadores detectaron una pérdida en esa sincronía. No obstante, encontraron que esta tendencia se restablecía en enero, lo que atribuyeron a la influencia de las fuerzas gravimétricas entre el Sol, la Luna y la Tierra durante el perihelio.

Cada año, la Tierra alcanza su punto más cercano al Sol entre el 2 y el 6 de enero, mientras que llega a su punto más lejano (afelio) en los primeros días de julio. En el perihelio, las fuerzas gravitacionales del Sol se suman a las de la Luna, generando mareas más altas. Este fenómeno se intensifica cuando las sicigias Luna-Sol-Tierra coinciden con las paradas lunares durante el solsticio de invierno en el hemisferio norte.

¿La menstruación de las mujeres se sincroniza con las fases de la Luna?

La investigación titulada “The regulation of menstrual cycle and its relationship to the moon” analizó a 826 mujeres de entre 16 y 25 años. Los resultados mostraron que un 28.3% de las menstruaciones ocurrían en luna nueva, lo que reforzó la hipótesis de una conexión natural entre el ritmo lunar y el ciclo menstrual.

Estudios previos de la propia Helfrich-Förster también sugieren que las mujeres pueden sincronizar sus ciclos de manera temporal con los ciclos lumínicos y gravimétricos de la Luna. Aunque la influencia lunar en la reproducción humana sigue siendo un tema ampliamente debatido, los expertos recuerdan que el ciclo menstrual, de aproximadamente 29.5 días, es muy cercano al ciclo sinódico lunar.

La edad y la exposición a la luz artificial nocturna parecen ser factores clave que influyen en la pérdida de esa sincronía. Esto enlaza con la hipótesis actual que relaciona el uso de dispositivos electrónicos con cambios en el comportamiento reproductivo humano.

Evidencias históricas y estudios previos

La posible conexión entre el ciclo menstrual y la Luna ha sido documentada desde la segunda mitad del siglo XX. En 1977, un estudio con 312 estudiantes de la Universidad de Pensilvania mostró que aquellas con ciclos de 29.5 días tendían a menstruar en luna llena, lo que sugería una ovulación en luna nueva.

Investigaciones posteriores, como un análisis de 1986 con 826 participantes chinas, reforzaron esta hipótesis: el 28.3% menstruaba en luna nueva, mientras que en otras fases la proporción era menor. Estos datos apuntaban a una periodicidad relacionada con las fases lunares sin necesidad de selección de ciclo exacto.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Más recientemente, un estudio longitudinal con 22 mujeres que registraron hasta 32 años de ciclos menstruales mostró que, aunque la sincronía con la Luna era intermitente, los gráficos de más de 4 mil menstruaciones revelaron una tendencia bimodal, con picos de inicio poco antes de la luna llena y la luna nueva.

Un análisis epidemiológico más amplio, con 26 mil 912 ciclos de mujeres europeas y norteamericanas, también encontró patrones: en Norteamérica la menstruación coincidía más con la luna llena, mientras que en Europa lo hacía entre la media luna y la luna llena. Los autores concluyeron que la Luna actúa como un zeitgeber débil pero significativo, es decir, un regulador ambiental del ciclo reproductivo.

Ciclos lunares con influencia en la luz y la gravedad

La Luna influye sobre la Tierra a través de tres ciclos principales:

Mes sinódico (29.53 días): corresponde al ciclo de luminancia de luna nueva a luna llena

corresponde al ciclo de luminancia de luna nueva a luna llena Mes anómalo (27.55 días): determinado por el perigeo y el apogeo de la órbita lunar

determinado por el perigeo y el apogeo de la órbita lunar Mes trópico (27.32 días): relacionado con la declinación de la órbita de la Luna respecto al ecuador terrestre

De acuerdo con los investigadores, el ciclo menstrual cumple con criterios de un reloj circalunar, capaz de sincronizarse con estos tres ciclos. Sin embargo, la intensidad del ajuste depende del zeitgeber ambiental, en este caso, la luz natural frente a la luz artificial nocturna.

Estilo de vida moderno y luz artificial: un factor determinante

A partir de 2010, con el aumento del uso de pantallas y luz artificial nocturna, se volvió más difícil detectar un ajuste claro del ciclo menstrual al ciclo lunar. La exposición constante a la luz azul de los móviles parece ser uno de los factores que alteran esta relación natural.

El estudio concluye que, aunque los seres humanos aún muestran evidencia de estar influenciados por los ciclos lumínicos y gravimétricos de la Luna, la vida moderna ha cambiado este vínculo. La hipótesis plantea que, en la antigüedad, el comportamiento reproductivo humano estaba sincronizado con la Luna, pero la creciente dependencia de la tecnología y la iluminación artificial ha modificado este patrón.