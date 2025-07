¿Mareo al levantarte? Así puedes saber si es una señal de alarma

GENERANDO AUDIO...

Los mareos pueden ser un signo de alarma de otra afección.

A medida que envejecemos, es común sentir mareos o aturdimiento repentino al levantarse de una posición acostada o sentada. Si esto ocurre, apóyese en algo y siéntese para estabilizarse, y luego intente levantarse lentamente. El mareo suele desaparecer.

Pero el mareo también puede ser señal de que algo anda muy mal. Es fundamental que aprendas a reconocer cuándo podría ser así.

Descifrando el mareo

El mareo es una palabra común que se usa para muchos síntomas. Los médicos lo interpretan como una sensación de mareo o desmayo. Pero también podría ser la forma en que las personas describen sentirse mareadas, confundidas y sin pensar con claridad. Estos síntomas son muy diferentes del aturdimiento.

“Si se siente mareado, como si la habitación diera vueltas o el mundo se moviera a su alrededor, lo llamamos vértigo. En personas que repentinamente se sienten confundidas y tienen dificultad para pensar, es importante buscar otros síntomas nuevos, como debilidad repentina en un lado, dificultad para hablar o entender a los demás, visión borrosa o dolor de cabeza”, dice la Dra. Jennifer Dearborn-Tomazos, neuróloga del Centro Médico Beth Israel Deaconess, afiliado a Harvard. “Estos podrían ser signos de un derrame cerebral”.

¿Qué tan grave es el mareo?

El mareo puede variar de leve a intenso. Pero incluso si es leve, siempre debe tomarlo en serio, ya que puede provocar caídas. Las caídas pueden tener consecuencias graves, como traumatismos craneoencefálicos o fracturas de cadera.

Así que no ignores el mareo que sientes. “El mareo no es un diagnóstico; es un síntoma de un problema subyacente, como la punta de un iceberg. Si no buscas la causa, corres el riesgo de que empeore“, afirma la Dra. Natalia Rost, jefa de Servicios de Accidentes Cerebrovasculares del Hospital General de Massachusetts, afiliado a Harvard.

¿Por qué te sientes mareado?

Muchas afecciones pueden causar mareos.

Puede ser un signo de una infección, como una infección del tracto urinario o una infección del oído interno que desencadena vértigo o problemas de equilibrio.

También puede ser causado por una afección crónica, como una neuropatía (un trastorno de los nervios pequeños que ayudan a controlar la presión arterial y el equilibrio), una presión arterial baja crónica, un corazón que no bombea bien la sangre, o una afección pulmonar que impide que el cerebro reciba suficiente oxígeno.

Sentirse mareado también puede ser resultado de medicamentos (como los que reducen la presión arterial o el azúcar en sangre) que funcionan demasiado bien, privando al cerebro de suficiente sangre o combustible para funcionar correctamente.

El mareo también puede deberse a algo potencialmente mortal, como un derrame cerebral o un infarto. Estos suelen ir acompañados de otros síntomas. Por ejemplo, un infarto puede causar dolor en el pecho, dificultad para respirar, náuseas, dolor en el brazo, espalda o mandíbula. Un derrame cerebral puede provocar dolor de cabeza repentino, dificultad para pensar, caída del rostro, problemas del habla, cambios en la visión o debilidad en un lado del cuerpo.

Cuando el mareo ataca

Debido a que el mareo puede apoderarse de usted en un instante, es importante que usted y sus seres queridos aprendan cómo responder ante él.

Si siente mareos, siéntese o acuéstese inmediatamente para evitar una caída. Pida ayuda y avísele a alguien que se siente mareado, aconseja la Dra. Dearborn-Tomazos.

A continuación, descanse unos minutos y tome un vaso de agua o jugo. Si se siente mejor, póngase de pie lentamente, apoyado por otra persona. Informe a su médico sobre los detalles del episodio.

“Pero llame al 911 si tiene mareos que no han mejorado o que reaparecen al ponerse de pie, o si tiene otros síntomas preocupantes, como dolor en el pecho o cualquier síntoma neurológico como vértigo, dificultad para hablar o debilidad o entumecimiento en un lado del cuerpo”, dice la Dra. Dearborn-Tomazos.

¿Qué pasa en el hospital?

Si acude al hospital con mareos, le medirán la presión arterial, la frecuencia cardíaca y posiblemente la glucemia. Los médicos podrían solicitar pruebas para descartar ciertas afecciones.

“Si presenta síntomas como dificultad para hablar o vértigo, podría requerir un examen neurológico urgente y posiblemente una tomografía computarizada u otras pruebas de imagen para buscar causas graves, como un derrame cerebral“, afirma la Dra. Dearborn-Tomazos.

Tu mareo podría deberse a algo mucho menos complicado, como la deshidratación, que puede tratarse de inmediato con líquidos. Pero no intentes diagnosticarte tú mismo. “El mareo puede ser una emergencia médica“, dice la Dra. Dearborn-Tomazos. “Lo mejor es que lo examine un médico“.