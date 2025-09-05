GENERANDO AUDIO...

FOTO: Alejandra Suárez

La psiquiatra y escritora española Marian Rojas-Estapé reveló los tres problemas fundamentales en la salud mental de los jóvenes en México Siglo XXI, el evento de la Fundación Telmex Telcel, donde sus 10 mil becarios se han reunido este viernes 3 de septiembre en el Auditorio Nacional.

Durante su participación, la autora de libros como “Encuentra tu persona vitamina” dijo a los jóvenes mexicanos que deben cuidar el exceso de cortisol, dopamina y la falta de atención en un mundo lleno de estímulos. Por esta razón, les llamó a pedir ayuda cuando perciban que algo no está bien consigo mismos.

Los tres grandes problemas para la salud mental de los jóvenes

1. La intoxicación de cortisol en el cerebro

Marian Rojas Estapé reconoció que uno de los principales problemas en la salud mental de los jóvenes es un fenómeno al que llama “intoxicación de cortisol“, es decir, la hormona del estrés que se activa en situaciones adversas en busca de sobrevivir.

“El ser humano no está diseñado para ser feliz, sino para sobrevivir. Tu organismo lo que busca es la supervivencia, por eso el cerebro te dice que algo no va a salir bien. El cortisol también se activa con otros tipos de superviviencia como la afectiva. Si tu esposo te dice ‘tenemos que hablar’ se activa el cortisol, porque nada bueno viene después”. Marian Rojas Estapé

El cortisol también está relacionado con el dolor social y está basado en el miedo. Por esta razón, un exceso de cortisol es peligroso, pues el miedo se apodera de las personas, generando un estado de alerta permanente.

Las consecuencias de la intoxicación de esta hormona incluyen una alteración de la microbiota intestinal, taquicardias y problemas al respirar, así como problemas en el sistema nervioso y un cansancio constante.

A nivel psicológico, este fenómeno provoca problemas de salud mental como depresión o ansiedad. “Muchas depresiones vienen de estados de alertas permanentes“, señaló la experta.

Por otro lado, alertó que los estados de alerta sostenidos bloquean la corteza prefrontal del cerebro, la encargada de la concentración, tomar decisiones y conectar con las personas a través de la empatía.

2. El exceso de dopamina en el organismo

Por el lado opuesto, se encuentra la dopamina, descrita por Marian Rojas Estapé como “la hormona del placer, la motivación y todo aquello que nos gusta”. Sin embargo, una “intoxicación de dopamina” también es un problema para la salud mental.

“La dopamina es una hormona buena, pero está relacionada con el sistema de recompensa. El alcohol, el tabaco, las drogas y las apuestas están diseñadas para modificar mi sistema de recompensa”. Marian Rojas Estapé

La egresada de la Universidad de Navarra, España, ejemplificó el problema de la intoxicación por dopamina con el caso de un trabajador que un día es invitado a tomar y, al embriagarse, se bloquea la corteza prefrontal que gestiona los impulsos y esto lo lleva a consumir otras sustancias.

Esa persona podría recibir el impulso de intentar dichas sustancias, porque estas le activaron la dopamina al máximo; sin embargo, con el tiempo, ya no se buscará dicha sustancia para encontrar placer, sino para evitar el dolor.

En este sentido, la autora del libro “Cómo hacer que te pasen cosas buenas” reconoció el peligro de que la inteligencia artificial (IA) sea un generador de dopamina en los jóvenes, pues puede mentir.

“La IA me preocupa porque nos la han hecho cariñosa y empática. Te quiere y en una sociedad tan sola e individualsita, tendremos casos de suicidio y la buscarán como psiquiatra. ¿El problema? No está regulada”, dijo en el Auditorio Nacional.

Finalmente, reconoció su preocupación por la dopamina provocada por la pornografía. “Si te meten el porno desde pequeño, cuando entres a una relación de amor, va a ser extremadamente complicado”.

3. Una severa crisis de atención en la sociedad actual

El tercer problema que afecta a la salud mental de los jóvenes comienza desde niños, cuando la luz y el sonido de los aparatos tecnológicos alteran la corteza prefrontal de las personas.

A largo plazo, estas modificaciones en el cerebro provocan que “nos hagamos adictos a lo irrelevante, nos hacemos adictos a lo superficial y lo que requiera de reflexión es complicado. No empatizamos con quien tenemos delante, se polariza la sociedad. Cuando debemos llegar a acuerdos con el otro, es difícil”.

La experta precisó que esta crisis de atención es un problema para buscar soluciones sociales: “Necesitamos gente que se ponga de acuerdo e implemente medidas, lo que es posible con la corteza prefrontal. Eso nos ayuda a salir de las crisis”.

Consejos y hábitos para mejorar la salud mental en los jóvenes

La experta en bienestar emocional ofreció cinco consejos esenciales para que los jóvenes de la Fundación Telmex Telcel y de México puedan mejorar su salud mental:

Conocer quién eres

Identificar qué te hace daño

Identificar qué te hace bien y dedicarle tiempo a lo que protege tu salud mental

Saber que no eres lo que la gente dice

Llevarte bien con tu voz interior

Rojas Estapé también llamó a los asistentes de México Siglo XX a evitar el autoboicot y llevarse bien con su voz interior. Además, recomendó saber que “el 90% de nuestras preocupaciones nunca suceden”.

Finalmente, la embajadora de la organización “Unidos” aconsejó tres hábitos de vida para llevar una mejor salud mental:

El sueño : la española recomendó dormir más de cinco horas, pues en la noche se repara el sistema inmune y los receptores de dopamina. Además, recomendó dejar el celular lejos durante las dos últimas horas antes de acostarse, pues la luz del dispositivo inhibe la secreción de melatonina, impidiendo tener un sueño reparador.

: la española recomendó dormir más de cinco horas, pues en la noche se repara el sistema inmune y los receptores de dopamina. Además, recomendó dejar el celular lejos durante las dos últimas horas antes de acostarse, pues la luz del dispositivo inhibe la secreción de melatonina, impidiendo tener un sueño reparador. El deporte : la experta recomendó el ejercicio para pensar mejor y llevar al cerebro a su máximo potencial. Si no es posible hacer un deporte en específico, se recomenda caminar para generar dopamina.

: la experta recomendó el ejercicio para pensar mejor y llevar al cerebro a su máximo potencial. Si no es posible hacer un deporte en específico, se recomenda caminar para generar dopamina. La alimentación: Marian Rojas Estapé no aconsejó seguir las dietas de Instagram, pues pueden generar culpa; sin embargo, recalcó la importancia de cuidar la alimentación en caso de enfermedades físicas y mentales.

Marian Rojas Estapé no perdió la oportunidad de dar más consejos a la juventud mexicana:

Saquen los ojos de la pantalla y presten atención al mundo real

La actitud es clave, es decir, cómo me hablo a mí mismo y cómo veo todo

Dejar de ver las notificaciones del celular

Establecer un propósito de vida. Pensar en grande y pensar en lo pequeño

Estimular la oxitocina con muestras de cariño y personas que nos hacen sentir bien

Marian Rojas Estapé recomendó a los jóvenes becarios de la Fundación Telmex no descuidar su salud mental e identificar traumas sin resolver o cosas que no pueden gestionar. “No tengan miedo de pedir ayuda, siempre habrá alguien que pueda ayudarles”. remató.

¿Quién es Marian Rojas Estapé?

Marian Rojas Estapé es una reconocida médico psiquiatra, egresada de la Universidad de Navarra. Fundó el Instituto Rojas-Estapé (IRE, el cual se dedica a la investigación, el tratamiento y la divulgación de la psiquiatría y la psicología desde una perspectiva humanista, abordando problemas como los trastornos de personalidad, la ansiedad, la depresión y el trauma, a través de un enfoque clínico y de terapia integral

Ha participado en distintos proyectos sociales de orden internacional dedicados a distintas causas como la prevención del tráfico sexual, la búsqueda de oportunidades a personas en situaciones vulnerables y el impacto de las emociones en la vida de las personas.

Desde 2013 es profesora invitada de la escuela de negocios IPADE en México y desde 2018 incursionó en el mundo de las letras al publicar su primer libro titulado “Cómo hacer que te pasen cosas buenas”.

Además, imparte conferencias en varias partes del mundo sobre temas como:

La unión de mente y cuerpo: somatización

Gestión del estrés

Persona vitamina

Educación de los hijos

Gestionar el mundo de la pantalla

Cómo hacer que te pasen cosas buenas

Trabajar el mundo afectivo sexual

Más allá de su vasta experiencia profesional y en el mundo de los libros, Marian Rojas Estapé es conocida por involucrarse “con la cabeza y el corazón”, por indagar, estudiar y llegar al fondo de la mente; todo con la intención de entender el optimismo, el cerebro, el estrés y la felicidad y bienestar.

¿Qué es México Siglo XXI?

México Siglo XXI es un evento organizado por la Fundación Telmex Telcel en el que cada año se presentan grandes personalidades del mundo del arte, la ciencia, la cultura, el deporte y más, para compartir con los 10 mil becarios Telmex de diferentes partes del país, sus más grandes experiencias y consejos.

Como cada año, México Siglo XXI se lleva a cabo este viernes 5 de septiembre en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México. Entre los invitados de este año se encuentran: el actor Kevin Costner, la extenista Serena Williams y la ganadora del Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, entre otros.

La transmisión en vivo de México Siglo XXI puede verse a través de YouTube y redes sociales.