Más de 20 mil esperan un trasplante en México; Héroes por la Vida promueve cultura de la donación

En México, más de 20 mil personas esperan un trasplante de órgano que les salve la vida. Frente a esta situación, la campaña Héroes por la Vida busca promover la cultura de donación de órganos y tejidos.

En el marco del Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, que se conmemora cada 26 de septiembre en el país, Vanessa Slim, de la Fundación Carlos Slim, compartió a UnoTV que cada vez que alguien fallece y decide donar sus órganos salva siete vidas.

“Nuestra meta es que cada día haya más personas que decidan ser donantes, para que las miles de personas que están a la espera puedan ser trasplantadas”. Vanessa Slim

Héroes por la Vida

Y es que entre los objetivos de Héroes por la Vida esta informar sobre la importancia de la donación para salvar y mejorar vidas, y aumentar el número de donantes.

¿Qué busca la campaña Héroes por la Vida?

Además de promover la cultura de donación de órganos y tejidos. Héroes por la vida busca concientizar e informar a la población sobre la importancia y trascendencia de la donación de órganos.

“Hay muchos mitos, muchos miedos, por eso queremos que se informe a las personas”, dijo Vanessa a UnoTV.

Vanessa Slim explicó que esta campaña también tiene como objetivo romper mitos y miedos en torno al tema. Y resaltó que a diferencia de otros países, México registra más donaciones en vida que al morir, especialmente en el caso del riñón.

Además, destacó que donar órganos o tejidos puede cambiar por completo la vida de una persona. En el caso de una córnea o piel, se mejora notablemente la calidad de vida. Pero cuando se dona un órgano vital, como un corazón o un riñón, se le da a alguien la oportunidad de seguir viviendo.

Héroes por la Vida?

La larga espera en búsqueda de un trasplante

Aunque hay 20 mil personas registradas en espera de un trasplante, Vanessa Slim señaló que el número real de personas que necesitan un órgano es mucho mayor.

“En el caso del riñón, hay más de 200 mil personas en diálisis. Eso habla de que la necesidad es mucho más alta”, destaco Vanessa.

Héroes por la vida: un sí a la cultura de la donación

Por ello, Héroes por la Vida hace énfasis en la necesidad de informar y sensibilizar, para que cada vez más personas digan sí a la donación.

“Lo que queremos es que no sea una decisión tomada en un momento de crisis, sino un acto informado y hablado en familia”. Vanessa Slim

Y es que compartió que, aunque alguien exprese en vida su voluntad de donar, la última palabra la tiene su familia. “Ni la tarjeta, ni la licencia, ni una carta notariada decide. Es tu familiar más cercano quien lo autoriza”.

Por eso, recomendó hablarlo abiertamente con sus seres queridos y dejar claro su deseo de ser un donador. “La mejor forma de tomar una buena decisión es informándote. No tengan miedo”.

¿Cómo ser donador de órganos en México?

Los pilares para ser donador son tres:

Infórmate y decídete.

Comunícalo a tu familia.

Pide que respeten y apoyen tu decisión.

Existen dos tipos de donadores:

Donador fallecido

Todas las personas, al morir, pueden ser potenciales donadores de órganos y tejidos, dependiendo del tipo de fallecimiento.

Por muerte encefálica , se pueden donar órganos como riñón, hígado y corazón, así como tejidos (córneas, huesos, piel, tendones y vasos sanguíneos).

, se pueden donar órganos como riñón, hígado y corazón, así como tejidos (córneas, huesos, piel, tendones y vasos sanguíneos). Por paro cardiorrespiratorio, solo es posible donar tejidos, no órganos.

Donador en vida

Solo se pueden donar órganos y tejidos que no comprometan la salud del donante, como un riñón, un fragmento de hígado o médula ósea.

Pueden donar adultos en buen estado de salud, y en el caso de la médula ósea, menores con autorización de sus padres.