Más de la mitad de los problemas de salud mental se desarrollan en la niñez y adolescencia: especialista

Es fundamental la salud mental en la niñez y adolescencia. FOTO: Shutterstock

El doctor Óscar Sánchez Escandón, especialista del Centro Neurológico y de Sueño, expuso que más de la mitad de los problemas de salud mental se desarrollan en la niñez y adolescencia, etapas esenciales para la formación emocional y cognitiva, detalles que dio a conocer en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora el 10 de octubre.

El especialista explicó que experiencias negativas o la falta de apoyo psicológico pueden dejar huellas duraderas en los afectados.

“Si estas señales no se reconocen y atienden a tiempo, los problemas pueden intensificarse con los años y derivar en complicaciones durante la vida adulta, como dificultades en las relaciones, bajo desempeño escolar o laboral, y una mayor predisposición a otros trastornos”, señaló.

Salud mental y el cerebro, una conexión directa

El neurólogo subrayó que la salud mental y el cerebro están estrechamente vinculados, ya que las emociones, pensamientos y comportamientos humanos tienen su origen en procesos cerebrales.

“El cerebro rige la conducta, la memoria, el juicio, el cálculo y la expresión del estado de ánimo. Cuando alguna de estas funciones se ve afectada y surgen olvidos o cambios de humor que comprometen la vida personal o laboral, puede tratarse de un problema de salud mental”, explicó Sánchez Escandón.

[TE PUEDE INTERESAR: Recrudecen trastornos mentales entre jóvenes, 52% de suicidios son entre los 15 a 24 años de edad: Conasama]

Agregó que factores sociales como el estrés, el trauma o el aislamiento también influyen en cómo el cerebro procesa la realidad, por lo que la salud mental debe entenderse como una combinación entre lo biológico y lo social.

Cifras globales y nacionales sobre salud mental

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de cada siete adolescentes de entre 10 y 19 años vive con un trastorno mental. Además, datos del Centro Nacional de Información Biotecnológica de Estados Unidos indican que en 2019, casi 7% de los niños de entre 6 y 9 años tenían algún trastorno mental diagnosticable.

Durante la pandemia de COVID-19, los casos de depresión aumentaron al menos 25% a nivel mundial, revelando la urgencia de priorizar la salud mental con la misma seriedad que otras áreas médicas.

En México, el 16.7% de la población mayor de 20 años presentaba depresión en 2022, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut). En adultos mayores, la cifra asciende a 38.3%, siendo la soledad y el aislamiento factores clave de riesgo.

Recomendaciones para cuidar la salud mental

El especialista ofreció algunas acciones para prevenir trastornos mentales y promover el bienestar emocional y mental:

  • Mantener una calidad de vida adecuada, con vivienda, alimentación y cobijo
  • Dedicar tiempo de calidad a la convivencia familiar y social
  • Dormir lo suficiente para permitir la recuperación mental
  • Practicar ejercicio de manera regular

Sánchez Escandón recomendó acudir con especialistas en psicología, psiquiatría o neurología ante cualquier síntoma, y destacó que algunos casos requieren una intervención multidisciplinaria.

