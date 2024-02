Medicamentos y Suplementos prohibidos en México que pueden poner en riesgo tu salud

(Ilustración) Cofepris es la encargada de emitir alertas. | Foto: Pexels/PNG Wing.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria sobre un suplemento alimenticio para personas con diabetes llamado D-norm no cuenta con registro sanitario y se publicita de manera errónea y exagerada, respecto a que se puede usar como un medicamento para el tratamiento o cura de dicho padecimiento crónico-degenerativo.

Sin embargo, este no es el único producto. Por eso, en Unotv.com te presentamos algunos de los medicamentos, suplementos y productos que pueden poner en riesgo tu salud, según la Cofepris.

Medicamentos, suplementos y productos que pueden poner en riesgo tu salud, según la Cofepris

Medicamentos

– Prolia 60 mg/mL

Foto: Cofepris.

La Cofepris alertó a la población sobre la comercialización irregular del producto prolia® 60mg/mL (Denosumab) en presentación jeringa prellenada. Ya que según la comercializadora dicha presentación fue destinada exclusivamente para su comercialización en Turquía, por lo que carece de registro sanitario.

Por tanto, la Comisión no garantiza la seguridad, calidad y eficacia del medicamento, al desconocer las

condiciones de trasporte, almacenamiento y distribución, por lo que representa un riesgo para la salud de las personas.

– Dapoza, HIYADAP, DAPAFLOZIN 10 que contienen Dapagliflozina 10mg

Foto: Cofepris.

Los medicamentos Dapoza, HIYADAP, DAPAFLOZIN 10, que señalan contener el principio activo

Dapagliflozina en 10mg, no cuentan con registro sanitario, informó la Cofepris.

Estos productos al no estar autorizados por comisión federal, representan un riesgo a la salud de la población, ya que no cuenta con estudios que garanticen su calidad, seguridad y eficacia. Además, se desconoce el contenido de las materias primas (ingredientes) y las condiciones del proceso de su fabricación.

– Forxiga (dapagliflozina) 10mg

Foto: Cofepris.

Desde el pasado 8 de enero, la Comisión contra Riesgos Sanitarios alertó sobre la falsificación y comercialización en el mercado informal (tianguis, puestos y comercios ambulantes) del medicamento denominado Forxiga (dapagliflozina) 10mg.

Según las autoridades, los productos comercializados de esta forma no corresponden con el número de loto y fecha de caducidad del medicamento legal producido por el laboratorio AztraZeneca. Por lo que no se garantiza la identidad, pureza, seguridad, eficacia y calidad requerida para el uso de este producto, lo que representan un riesgo a la salud de quien lo consuma.

Suplementos

– ADUL-T y/o tabletas negras

Foto: Cofepris.

El producto ADUL-T y/o tabletas negras que se publicita como auxiliar para trastornos relacionados con la actividad sexual, no cuenta con registro sanitario emitido por la Cofepris, ni con estudios que garanticen su seguridad, calidad y eficacia de uso para medicamento, por lo que representa un riesgo para la salud de consumidores, indicaron las autoridades.

Además señalaron que este producto se ostenta como suplemento alimenticio, sin embargo no cumple con las condiciones establecidas por la legislación sanitaria para ser caracterizado como tal. Por tal motivo está prohibida su comercialización, distribución y publicitación.

– Productos para el cuidado femenino

Foto: Cofepris.

La Cofepris alerto por una serie de productos comercializados por la empresa NOVIRSA, S.A. DE C.V., a los cuales les atribuyen cualidades terapéuticas para la pérdida de peso, la salud sexual femenina, el cuidado de la piel y el cabello, entre otros. Algunos de estos productos son:

ADULTA

ADULTA FEM

REDUCTION

LIPOFAST

DETENOL

LIPEC

PRINEX

REDUX

XPAN

LIPOLIT

SENZA

DERMAROLLER

FILLELIN

BOTOLIT

COLOMBIAN HAIR SHAMPOO, SUERO Y LOCIÓN

CELL MASTER

SOS PROTEK EN DIFERENTES PRESENTACIONES

– Ajo estrella

Foto: Cofepris.

El producto Ajo Estrella (Cápsulas) que se publicita ilegalmente atribuyéndole cualidades como

ayudar a nivelar triglicéridos y colesterol, tratar los dolores provocados por la artritis y

reumatismo, analgésico antinflamatorio natural, ayuda al funcionamiento de la próstata, nivelar la

hipertensión, fortalecer el sistema inmunológico y ayudar a retardar el envejecimiento, carece de registro sanitario que garantice su seguridad, calidad y eficacia, por lo que se identifica como publicidad ilegal de un producto sin evaluación por parte de la autoridad sanitaria.

Además, la Cofepris indicó que no se cuenta con evidencia científica que avale las cualidades terapéuticas que le son atribuidas y se desconocen las condiciones de su fabricación y los efectos que pueden tener, lo que representa un riesgo a la salud.

– Garcinia Cambogia

Foto: Cofepris.

Los productos identificados como “Garcinia Cambogia Extra” y “Garcinia original”, los cuales se publicitan como productos para ayudar a la reducción de peso a través de la eliminación de grasa del cuerpo y el control de apetito, no cuentan con registro sanitario y se publicitan de manera ilegal por internet a través redes sociales y portales de venta.

Además, según la Cofepris, la Garcina cambogia es un ingrediente NO permitido en los productos que no cuenten con un registro sanitario, ya que no se garantiza la seguridad, calidad y eficacia del producto.

¿Qué es una alerta sanitaria?

De acuerdo con la Cofepris, una alerta sanitaria es un comunicado de riesgo que se refiere a que un producto, competencia de la Comisión, que es procesado, comercializado, distribuido, acondicionado, o elaborado en México o en otros países, que por su uso o consumo representa un riesgo para la salud de la población mexicana, que puede tener trascendencia social y frente a la cual hay que tomar medidas en salud pública de manera urgente y eficaz.

La Cofepris es la autoridad responsable de emitir alertas sanitarias sobre los productos de su competencia que pueden representar un riesgo para la salud.