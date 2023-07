Médicos diagnostican a un hombre que tenía la lengua verde y peluda

El paciente fue diagnosticado con “lengua vellosa”. | Foto: NEJM.

Médicos del Centro Médico Wright-Patterson en Ohio, Estados Unidos documentaron el extraño caso de un hombre que tenía la lengua verde y peluda. Según los especialistas, debido a la acumulación de células muertas de la piel producto de factores como la mala higiene bucal.

El caso corresponde a un hombre fumador de tabaco de 64 años, que, al ser auscultado por los especialistas presentaba papilas filiformes, es decir, con una forma cónica y alargada, asemejando un vello. Así como una coloración verdosa en la lengua.

Según el paciente, la condición de su lengua tenía dos semanas de evolución y había aparecido 21 días después de haber completado un curso de antibióticos, clindamicina, para tratar una infección periodontal.

El paciente aseguró que no presentaba mal gusto en la boca, ni dolor, a pesar de las condiciones visibles de la lengua.

El reporte médico indica que previo al diagnóstico documentado en la revista especializada The New England Journal of Medicine, el hombre dijo a los médicos que había sido tratado con fluconazol, pues se sospechaba que la causa de la lengua verde y peluda del hombre era una posible candidiasis oral. Sin embargo, no presentó cambios de mejoría.

Apariencia de la lengua verde y peluda del paciente. | Foto: NEJM.

Lengua verde y peluda es diagnosticada como enfermedad de “lengua peluda”

Los especialistas diagnosticaron al hombre con la enfermedad llamada: “lengua vellosa”. Una afección benigna que implica el alargamiento y la decoloración de las papilas filiformes en la cara dorsal de la lengua, la cual da la apariencia de tener vello en la zona.

Los expertos aseguran que, si bien en dicha afección la lengua suele tornarse negra, en cuyo caso se llama “lengua vellosa negra” o “lingua villosa nigra”; también es posible que exista una decoloración marrón, amarilla o verde.

Entre los factores de riesgo para padecer la enfermedad de la “lengua vellosa” se incluyen:

Tabaquismo

Deshidratación

Mala higiene bucal

Uso de antimicrobianos

Tras diagnosticar el caso de la lengua verde y peluda, los expertos aconsejaron al paciente que frotara suavemente la superficie de la lengua con un cepillo de dientes cuatro veces al día. Además de que dejara de fumar. Seis meses después de iniciado el tratamiento, la apariencia de la lengua había vuelto a la normalidad. No obstante, el paciente aseguró seguir fumando, informaron los médicos.