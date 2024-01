Médicos realizan primer trasplante parcial de corazón en bebé de 18 días de vida

Owen Monroe, paciente trasplantado. | Foto: Universidad de Duke.

Médicos de la Universidad de Duke en Carolina del Norte, Estados Unidos realizaron el primer trasplante parcial de corazón del mundo en un bebé de sólo 18 días de vida que necesitaba un reemplazo de válvula cardíaca.

El procedimiento que se realizó en la primavera de 2022 consistió en colocar al paciente sólo las válvulas y vasos cardíacos donados de un bebé, los cuales funcionan bien y crecen junto con el joven paciente, dijo el equipo de médicos universitarios.

Lo novedoso de este procedimiento es que fue posible demostrar que, al igual que las válvulas y las arterias trasplantadas crecen cuando se realiza un trasplante de corazón completo, esto podría ocurrir al trasplantar sólo estas partes del órgano.

Además, de que tiene la ventaja de que sólo se requiere, aproximadamente, una cuarta parte de la cantidad de medicación inmunosupresora que un trasplante de corazón completo, lo que potencialmente salva a los pacientes de efectos secundarios perjudiciales que podrían agravarse durante décadas.

Este avance médico, publicado en el Journal of the American Medical Association, posibilita atender casos similares. Y es que, hasta entonces, el estándar de atención consistía en usar válvulas que no estaban vivas, por lo que no crecían junto con el paciente y requerían un reemplazo frecuente. Esto implicaba procedimientos quirúrgicos que conllevan una tasa de mortalidad del 50%.

Novedoso método permite realizar “trasplantes en dominó”

Hasta ahora, el novedoso trasplante parcial de corazón se ha realizado 13 veces en cuatro centros de todo el mundo, incluidos nueve en Duke. De estos, varios han sido trasplantes de corazón en dominó, es decir, donde un corazón puede salvar dos vidas.

Según los expertos, durante un trasplante de corazón dominó, un paciente que tiene válvulas sanas, pero necesita un músculo cardíaco más fuerte recibe un trasplante de corazón completo; Luego, sus válvulas sanas se donan a otro paciente que las necesita, creando un efecto dominó.

“Se podría potencialmente duplicar la cantidad de corazones que se utilizan en beneficio de los niños con enfermedades cardíacas. De todos los corazones que se donan, aproximadamente la mitad cumple con los criterios para usarse en un trasplante completo, pero creemos que hay una cantidad igual de corazones que podrían usarse para válvulas“, dijo Joseph W. Turek, primer autor del estudio y jefe de cirugía cardíaca pediátrica de Duke. quien dirigió el histórico procedimiento.