Mega Centro de vacunación contra el sarampión: fechas, horario y a dónde acudir en CDMX

Mega Centro de vacunación contra el sarampión. Foto: CUARTOSCURO

La UNAM dio a conocer su Mega Centro de vacunación contra el sarampión para que las personas que así lo requieran asistan. Esta campaña será en directamente en el Estadio Olímpico Universitario, en la Ciudad de México.

“En nuestro Mega Centro de Vacunación sumamos esfuerzos con distintas instituciones para proteger la salud de toda la comunidad universitaria.”, así lo dio a conocer la máxima casa de estudios de nuestro país a través de redes sociales.

Fechas y horario para la vacunación contra el sarampión en la CDMX

El Mega Centro de vacunación contra el sarampión se programó ante el problema de salud pública que representa dicha enfermedad. Los interesados podrán acudir al Estadio Olímpico Universitario, en la Ciudad de México los días 17, 18 y 19 de septiembre.

Esta jornada de vacunación contará con un horario de servicio de nueve de la mañana a tres de la tarde.

¿Cuánto costará la vacuna y quiénes la pueden recibir?

El Mega Centro de vacunación contra el sarampión aplicará el biológico totalmente gratis y la UNAM señala que todas las personas, a partir de los seis meses de edad, y hasta los 49 años podrán recibir el biológico.

¿Qué es el sarampión y cómo se transmite?

El sarampión es una enfermedad viral que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera una de las principales causas de muerte infantil en el mundo. Se transmite a través de gotitas respiratorias invisibles que se propagan al hablar, toser o estornudar, y puede presentarse tanto en la infancia como en la vida adulta si no existe inmunización previa, así lo destaca la UNAM.

Síntomas iniciales

Incluyen fiebre elevada que dura al menos tres días, tos, secreción nasal y conjuntivitis. La fiebre puede alcanzar hasta 40 °C y, en personas con defensas bajas, el sarampión puede complicarse con neumonía y otras infecciones graves.

No existe un tratamiento específico contra el virus. La recuperación suele darse con reposo y cuidados generales, pero la prevención a través de la vacunación es la medida más eficaz y segura.

Medidas de prevención